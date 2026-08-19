M jak miłość. Artur spotka Joannę i zaniemówi. Maria będzie obserwowała ich dziwne zachowanie

Joanna wróci do przychodni po dokumenty

Joanna zajrzy do przychodni tylko na moment. Kobieta będzie chciała odebrać dokumenty, które wcześniej zostawiła. Nie spodziewa się jednak, że zwykła wizyta zamieni się w bardzo trudną sytuację.

– Cześć, nie przeszkadzam? Wpadłam tylko zabrać swoje dokumenty, ostatnio nie miałam do tego głowy... – powie.

Maria przyjmie ją bardzo serdecznie. Rogowska nie będzie przecież wiedziała, że ma przed sobą kobietę, która jej mężowi nie jest ani trochę obojętna. Z uśmiechem wyjaśni Joannie, że potrzebna teczka czeka na nią w recepcji.

– Miło cię widzieć. W ogóle do nas nie zaglądasz... Miałyśmy nadzieję, że stęsknisz się za nami i jednak wrócisz. Gdzie ci będzie tak dobrze, jak u nas? – zażartuje Maria.

Joanna nie odpowie jednak w podobnym tonie. Zamiast swobodnej rozmowy pojawi się wyraźne zakłopotanie. Kobieta będzie próbowała zachować się naturalnie, ale nie będzie to łatwe. Doskonale zdaje sobie sprawę, że stoi przed żoną mężczyzny, z którym łączą jej niepoprawne stosunki.

Artur zobaczy Joannę u boku żony

Joanna spróbuje ukryć emocje pod wymuszonym uśmiechem. Nie będzie chciała przedłużać rozmowy ani wdawać się w szczegóły. Jej zachowanie okaże się jednak na tyle nietypowe, że zwróci uwagę Judyty(Paulina Chruściel). Sytuacja zrobi się znacznie bardziej niezręczna, kiedy do przychodni wejdzie Artur.

Rogowski nie będzie przygotowany na taki widok. Kiedy zauważy stojące obok siebie Marię i Joannę, na moment zastygnie. Szybko będzie się starał opanować emocje. Nie może przecież dopuścić do tego, aby Maria zorientowała się, co tu jest grane.

– Cześć, dzień dobry – powie spokojnie.

Joanna gwałtownie się odwróci. Będzie wyraźnie poruszona obecnością Rogowskiego, ale postara się tego nie pokazywać. Nie będzie też w stanie swobodnie spojrzeć mu w oczy.

Maria tymczasem nie zauważy niczego niepokojącego. Wręcz przeciwnie – potraktuje całe spotkanie jak miły zbieg okoliczności.

– Joasia nas odwiedziła, ale już ucieka. Nie chce nawet wypić kawy... – powie z uśmiechem.

Joanna natychmiast wykorzysta okazję, by zakończyć wizytę.

– Może innym razem, śpieszę się... – odpowie cicho.

Koleżanka zauważy, że Joanna źle wygląda

Kiedy Joanna będzie próbowała jak najszybciej opuścić przychodnię, sytuację skomentuje Marzenka. Kobieta od razu zwróci uwagę na wygląd gościa.

– Jakoś mizernie pani wygląda... Musi pani za nami bardzo tęsknić... – zażartuje.

Maria również dostrzeże, że z Joanną coś jest nie tak. Zapyta ją wprost, czy wszystko u niej w porządku.

– Prawda? Też zauważyłam. Wszystko u ciebie w porządku, Joasiu? – zainteresuje się z troską.

Joanna będzie musiała szybko znaleźć jakieś wyjaśnienie. Nie może przecież powiedzieć prawdy ani zdradzić, dlaczego spotkanie z Arturem tak bardzo wyprowadziło ją z równowagi.

– Tak, po prostu... Niedawno dopadł mnie wirus i jeszcze nie doszłam całkiem do siebie – wyjaśni.

Jej odpowiedź wystarczy, aby na razie uspokoić Marię i Marzenkę.

Rogowski ukryje emocje przed Marią

Artur również nie będzie mógł pozwolić sobie na żaden spontaniczny gest. Chociaż widok Joanny wyraźnie go poruszy, zachowa chłodny, zawodowy ton.

– Przepraszam, muszę uciekać, zaraz mam pacjentów. Cześć, no i... życzę dużo zdrowia.

Po tych słowach szybko skieruje się do swojego gabinetu. W ten sposób uniknie dalszej rozmowy z Joanną i jednocześnie nie da Marii powodów do zadawania pytań.

Joanna także nie będzie chciała ryzykować kolejnego spotkania. Natychmiast wyjdzie z przychodni i ani razu się nie odwróci. Maria zostanie natomiast z poczuciem, że jej zachowanie było trochę dziwne.

Czy Rogowski zdoła zachować swój sekret? A może Maria zacznie przyglądać się zachowaniu męża i Joanny znacznie uważniej? Po wakacyjnej przerwie sytuacja może zrobić się naprawdę napięta.

Data i godzina emisji 1937. odcinka "M jak miłość"

Obecnie trwa letnia przerwa w emisji premierowych odcinków. Nowy sezon wystartuje po wakacjach. TVP2 planuje rozpocząć emisję premierowych odcinków „M jak miłość” w poniedziałek 7 września. O godzinie 20:55 widzowie zobaczą 1937. odcinek serialu.

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