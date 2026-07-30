Rewolucja w Ranczu. Tak zmieni się dom wójta w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Pożegnanie ze starą meblościanką i szablami

Każdy wierny fan „Rancza” doskonale pamięta stary salon Koziołów. W pierwszych sezonach królował tam ciężki, tradycyjny klimat: wielka, ciemna meblościanka z wykończeniami w łuki, masywny owalny stół z rzeźbionymi krzesłami, wzorzysty dywan oraz brązowa, puszysta kanapa. Dopełnieniem „męskiego” stylu wójta była ściana wyłożona wzorzystą tapetą, na której dumne miejsce zajmowała kolekcja szabli, pistoletów i białej broni.

Nowe ujęcia z planu pokazują zupełnie inną rzeczywistość. Po dawnej meblościance i szablach nie ma już śladu! Dzisiejszy salon to wyremontowana, bardzo jasna przestrzeń. Ciężkie brązy zastąpiono bielą, beżem i eleganckimi szarościami. Zamiast obsuwającej się kanapy stoi tu nowoczesny, kremowy fotel, a w tle widać ozdobne, przesuwne białe drzwi i nowoczesne oświetlenie. Zniknął też starodawny żyrandol – wnętrze wygląda świeżo, czysto i zdecydowanie bardziej współcześnie. Widać, że przez ostatnie 10 lat mieszkańcy postawili na gruntowny remont.

Imponująca rezydencja w Rozstankach

Serialowy dom wójta w rzeczywistości znajduje się pod adresem Rozstanki 33A w gminie Latowicz, nieopodal Mińska Mazowieckiego. To malownicza wieś leżąca około 12 kilometrów od Jeruzala (czyli serialowego centrum Wilkowyj) oraz niecałe 70 kilometrów od Warszawy, co przekłada się na nieco ponad godzinę jazdy samochodem.

Sam budynek robi wrażenie nie tylko w środku, ale i na zewnątrz. To bardzo duża, dwupiętrowa posiadłość otynkowana na ciepły, piaskowy kolor, z charakterystycznymi łukami i balkonami. Przed domem rozciąga się przestronny, starannie wypielęgnowany ogród ze stawekiem i oczkiem wodnym, a za nim mieszczą się budynki gospodarcze. Warto jednak pamiętać, że posiadłość jest własnością prywatną i na co dzień zamieszkują ją ludzie – fani serialu mogą podziwiać ten znany z ekranu budynek wyłącznie zza ogrodzenia.

Przebudowa i odświeżenie domu idealnie wpisują się w słowa reżysera Wojciecha Adamczyka, który zapowiadał, że po dekadzie w życiu mieszkańców Wilkowyj zmieniło się niemal wszystko. Nowy, jasny salon wójta jest tego najlepszym dowodem. Premiera nowych odcinków już w grudniu – pozostaje czekać, jakie jeszcze niespodzianki skrywają odświeżone mury tej kultowej posiadłości!

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QUIZ. Jak dobrze znasz serial „Ranczo”? Pytanie 1 z 20 Jak ma na nazwisko Lucy? Wailska Wilska Wólska Walska Następne pytanie