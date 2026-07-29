Ranczo. Kiedy wystartuje 11. sezon? Padła już data

Wielki powrót nowego "Rancza" do TVP1 po 10 latach nieobecności!

O powrocie uwielbianego "Rancza" mówiło się już od dłuższego czasu. A gdy pod koniec czerwca aktorzy pojawili się na planie, to już w ogóle! Szczególnie, że udało się zgromadzić naprawdę liczną reprezentację, nie licząc oczywiście tych, którzy w tym czasie odeszli z tego świata. Ale to wystarczyło, aby reaktywować "Ranczo" i po 10 latach nieobecności na nowo wrócić do TVP1 z kolejnym premierowym sezonem. Tym bardziej, że pojawią się w nim i nowi bohaterowie.

Jednak, kiedy to wszystko będzie miało miejsce? To pytanie chyba najczęściej zadają sobie wszyscy fani "Rancza". I nic dziwnego, bo to, że aktorzy wrócili na plan nie oznacza, że serial od razu wskoczy do ramówki TVP1 i to nawet tak kultowy. I tak będzie i w tym przypadku, w związku z czym fani "Rancza" jeszcze będą musieli uzbroić się w cierpliwość!

Kiedy emisja 11. sezonu serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm"?

A zatem, kiedy TVP1 zacznie nadawać nowe odcinki 11. sezonu serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm"? Głos w tej sprawie postanowił zabrać sam dyrektor generalny Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut, który za pośrednictwem swojego Instagrama, gdzie opublikował zdjęcie z ikonami serialu - Piotrem i Pawłem Koziołem (Cezary Żak), jego córką Klaudią (Marta Chodorowska) i jego prawą ręką Czerepachem (Artur Barciś), a przy okazji dał odpowiedź na najbardziej nurtujące widzów pytanie!

- Z premierem i prezydentem;) Wielki powrót Rancza coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu❤️❤️❤️ #ranczo #arturbarciś #cezaryżak #martachodorowska #telewizjapolska - zdradził Tomasz Sygut.

A to oznacza, że nowy 11. sezon serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm" pojawi się dopiero w zimowej, a nie jesiennej ramówce TVP1, jak mogli przypuszczać widzowie. A zatem, jego emisja rozpocznie się dopiero najpewniej w grudniu. Czemu nie wcześniej?

Co pojawi się w jesiennej ramówce TVP1 zamiast 11. sezonu serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm"?

Wszystko przez to, że w jesiennej ramówce TVP1 widzowie zobaczą drugi sezon innego serialu stacji "Gra z Cieniem", do którego zdjęcia zakończyły się już w styczniu. Produkcja będzie emitowana we wrześniowe wieczory w niedziele o godzinie 20.20 w TVP1, a więc w tym samym czasie, w którym przewidziana jest emisja i nowego "Rancza".

"Gra z Cieniem 2" będzie liczyć 12 odcinków i po ich zakończeniu widzowie zobaczą dopiero 11. sezon serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm", który będzie liczył 6 odcinków i będzie emitowany o dokładnie tej samej porze.

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