Ranczo. Kiedy wystartuje 11. sezon? Padła już data

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-29 13:06

Kiedy widzowie zobaczą 11. sezon nowego "Ranczo. Zemsta wiedźm"? To najczęściej zadawane pytanie przez wszystkich fanów kultowej produkcji TVP! Do tego stopnia, że głos w tej sprawie postanowił zabrać sam dyrektor generalny Telewizji Polskiej Tomasz Sygut, który tak jak fani kultowego serialu także nie może się doczekać startu 11. sezonu serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm", który wróci po 10 latach nieobecności! A zatem, kiedy widzowie zobaczą nowe odcinki hitowej produkcji? Koniecznie poznaj szczegóły!

Wielki powrót nowego "Rancza" do TVP1 po 10 latach nieobecności!

O powrocie uwielbianego "Rancza" mówiło się już od dłuższego czasu. A gdy pod koniec czerwca aktorzy pojawili się na planie, to już w ogóle! Szczególnie, że udało się zgromadzić naprawdę liczną reprezentację, nie licząc oczywiście tych, którzy w tym czasie odeszli z tego świata. Ale to wystarczyło, aby reaktywować "Ranczo" i po 10 latach nieobecności na nowo wrócić do TVP1 z kolejnym premierowym sezonem. Tym bardziej, że pojawią się w nim i nowi bohaterowie.

Jednak, kiedy to wszystko będzie miało miejsce? To pytanie chyba najczęściej zadają sobie wszyscy fani "Rancza". I nic dziwnego, bo to, że aktorzy wrócili na plan nie oznacza, że serial od razu wskoczy do ramówki TVP1 i to nawet tak kultowy. I tak będzie i w tym przypadku, w związku z czym fani "Rancza" jeszcze będą musieli uzbroić się w cierpliwość!

Kiedy emisja 11. sezonu serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm"?

A zatem, kiedy TVP1 zacznie nadawać nowe odcinki 11. sezonu serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm"? Głos w tej sprawie postanowił zabrać sam dyrektor generalny Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut, który za pośrednictwem swojego Instagrama, gdzie opublikował zdjęcie z ikonami serialu - Piotrem i Pawłem Koziołem (Cezary Żak), jego córką Klaudią (Marta Chodorowska) i jego prawą ręką Czerepachem (Artur Barciś), a przy okazji dał odpowiedź na najbardziej nurtujące widzów pytanie!

- Z premierem i prezydentem;) Wielki powrót Rancza coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu❤️❤️❤️ #ranczo #arturbarciś #cezaryżak #martachodorowska #telewizjapolska - zdradził Tomasz Sygut.

A to oznacza, że nowy 11. sezon serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm" pojawi się dopiero w zimowej, a nie jesiennej ramówce TVP1, jak mogli przypuszczać widzowie. A zatem, jego emisja rozpocznie się dopiero najpewniej w grudniu. Czemu nie wcześniej?

Co pojawi się w jesiennej ramówce TVP1 zamiast 11. sezonu serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm"?

Wszystko przez to, że w jesiennej ramówce TVP1 widzowie zobaczą drugi sezon innego serialu stacji "Gra z Cieniem", do którego zdjęcia zakończyły się już w styczniu. Produkcja będzie emitowana we wrześniowe wieczory w niedziele o godzinie 20.20 w TVP1, a więc w tym samym czasie, w którym przewidziana jest emisja i nowego "Rancza".

"Gra z Cieniem 2" będzie liczyć 12 odcinków i po ich zakończeniu widzowie zobaczą dopiero 11. sezon serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm", który będzie liczył 6 odcinków i będzie emitowany o dokładnie tej samej porze.

Cezary Żak jako ksiądz wita się z Iloną Ostrowską na ganku dworku. O premierze serialu Ranczo czytaj na SE Superseriale.
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