Afera o Ranczo. Start sezonu jednak nie jest taki oczywisty 

Kiedy wystartuje 11. sezon „Rancza”? Padły dwie różne daty

Informacja o powrocie „Rancza” wywołała ogromne zainteresowanie wśród widzów, którzy przez lata liczyli na ponowne spotkanie z mieszkańcami Wilkowyj. Kiedy w grudniu 2025 roku oficjalnie potwierdzono realizację 11. sezonu pod tytułem „Zemsta wiedźm”, stało się jasne, że serial wróci z nowymi historiami po dekadzie przerwy.

Przez wiele miesięcy mówiło się, że premiera nowych odcinków odbędzie się jesienią 2026 roku. Do tej pory Telewizja Polska nie podała jednak dokładnego dnia rozpoczęcia emisji. Widzowie muszą więc opierać się na zapowiedziach osób zaangażowanych w produkcję.

Niedawno głos zabrał reżyser „Rancza” Wojciech Adamczyk. W rozmowie z TVMalbork zdradził, że nowe odcinki mają pojawić się w połowie listopada. Ta informacja szybko wzbudziła zainteresowanie fanów, którzy zaczęli przypuszczać, że serial może zadebiutować w niedzielę 15 listopada.

Tomasz Sygut z TVP mówi o grudniowej premierze „Rancza”

Sytuacja skomplikowała się jednak po wypowiedzi dyrektora generalnego Telewizji Polskiej Tomasza Syguta. Szef TVP opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z gwiazdami serialu – Cezarym Żakiem, Martą Chodorowską i Arturem Barcisiem – i przekazał, że nowe odcinki „Rancza” pojawią się w grudniu.

Tym samym pojawiły się dwie informacje dotyczące premiery 11. sezonu. Jedna wskazuje na listopad, druga na grudzień. Na razie nie wiadomo, czy wcześniejsza wypowiedź reżysera odnosiła się do planowanego terminu, który jeszcze może ulec zmianie, czy też ostateczna decyzja dotycząca ramówki TVP zapadnie później.

„Ranczo. Zemsta wiedźm” wraca do TVP

Niezależnie od dokładnej daty premiery wiadomo już, że widzów czeka powrót wielu ukochanych postaci. W nowych odcinkach ponownie pojawią się między innymi Cezary Żak jako Paweł i Piotr Kozioł, Ilona Ostrowska jako Lucy, Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach, a także Marta Lipińska jako Michałowa czy Katarzyna Żak i Sylwester Maciejewski jako Solejukowie.

11 sezon przyniesie również nowe twarze. Do Wilkowyj dołączą między innymi Ignacy Japycz (Daniel Olbrychski), dorosła Dorotka (Karolina Ludwiniak) oraz nowe bohaterki związane z tytułowymi „wiedźmami”. Ekipa zakończyła już zdjęcia do serialu, ale widzowie nadal czekają na najważniejszą informację, kiedy dokładnie po raz pierwszy zobaczą nowe odcinki „Rancza” na antenie TVP1.