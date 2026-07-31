Ranczo. Cezary Żak i Violetta Arlak wreszcie razem na planie. Nagranie obiegło sieć - ZDJĘCIA

Serialowe małżeństwo znów razem. Fani nie kryją zachwytu

„Ranczo” od lat pozostaje jednym z najbardziej uwielbianych polskich seriali. Od premiery w marcu 2006 roku produkcja przyciągała przed telewizory miliony widzów, którzy pokochali mieszkańców fikcyjnych Wilkowyj za humor, charakterystycznych bohaterów i celne spojrzenie na polską rzeczywistość. Emisja zakończyła się w listopadzie 2016 roku, dlatego wiadomość o realizacji sześciu nowych odcinków pod tytułem „Ranczo. Zemsta wiedźm” została przyjęta z ogromnym entuzjazmem.

Zdjęcia do 11. sezonu ruszyły 9 czerwca 2026 roku, a od tamtej pory aktorzy regularnie zdradzają kulisy pracy na planie. Jednym z najbardziej aktywnych jest Cezary Żak, który chętnie publikuje fotografie i nagrania z planu na swoim Facebooku.

Cezary Żak nie ukrywał emocji

Na jednym z najnowszych filmów aktor pokazał wyjątkowy moment. Po raz pierwszy od rozpoczęcia zdjęć spotkał na planie Violettę Arlak, która przez lata wcielała się w Halinę Kozioł – energiczną i charyzmatyczną żonę Pawła Kozioła. To właśnie tę postać od początku serialu grał Cezary Żak.

Na widok ekranowej partnerki aktor nie krył wzruszenia.

No, szanowni państwo, w końcu, po tylu latach, nareszcie prawdziwe spotkanie. Nie mogłem się doczekać – powiedział do kamery.

Chwilę później serialowe małżeństwo serdecznie się uściskało. Ich spontaniczne powitanie wywołało lawinę pozytywnych reakcji wśród internautów.

Fani odliczają dni do premiery

Nagranie błyskawicznie obiegło sieć. Film zdobył już ponad 23 tysiące polubień, a pod wpisem pojawiły się setki komentarzy od fanów, którzy przyznają, że z niecierpliwością czekają na powrót swoich ulubionych bohaterów.

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy m.in. Ilonę Ostrowską, Cezarego Żaka, Martę Chodorowską, Sylwestra Maciejewskiego, Bogdana Kalusa, Piotra Pręgowskiego, Violettę Arlak, Martę Lipińską, Katarzynę Żak, Dorotę Chotecką i Piotra Ligienzę. Powrót niemal całej obsady ma zagwarantować zachowanie wyjątkowego klimatu Wilkowyj, za który widzowie pokochali serial.

Prace na planie „Rancza. Zemsta wiedźm” powoli dobiegają końca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, premierę sześciu nowych odcinków widzowie zobaczą już w grudniu 2026 roku. Po niemal dekadzie przerwy mieszkańcy Wilkowyj ponownie zagoszczą na ekranach, a zainteresowanie nową odsłoną kultowej produkcji pokazuje, że legenda „Rancza” wciąż ma się znakomicie.

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