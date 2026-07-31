Ranczo. Daniel Olbrychski nie krył emocji! Tego po wejściu na plan się nie spodziewał

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-31 12:52

Daniel Olbrychski od dawna nie ukrywał, że należy do największych fanów „Rancza”. Gdy po latach marzenie o występie w kultowym serialu wreszcie się spełniło, emocje okazały się większe, niż sam przypuszczał. Aktor przyznał, że pierwsze chwile na planie nowego sezonu były dla niego niezwykle wzruszające, a do zgranej ekipy dołączał z prawdziwą tremą. W grudniu widzowie przekonają się, jak poradzi sobie w roli tajemniczego kuzyna z Australii.

Marzenie Olbrychskiego wreszcie się spełniło

Po niemal dziesięciu latach przerwy „Ranczo” wraca z sześcioma nowymi odcinkami zatytułowanymi „Ranczo. Zemsta wiedźm”. W premierowej odsłonie ponownie zobaczymy większość uwielbianej obsady, ale do Wilkowyj zawita także zupełnie nowa postać. Do serialu dołączył Daniel Olbrychski, który od lat otwarcie przyznawał, że jest wielkim sympatykiem produkcji.

Dla aktora wejście na plan było wyjątkowym przeżyciem. Nie krył, że spełniło się jego długoletnie marzenie.

– Ja byłem strasznie wzruszony, bo fanem jestem niezwykłym i tyle razy już chwaliłem twórców „Rancza”, że w końcu, żebym zamknął buzię, mnie w to zaangażowali – powiedział z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru.

Nawet Daniel Olbrychski miał tremę

Choć Olbrychski ma za sobą dziesiątki niezapomnianych ról i należy do najwybitniejszych polskich aktorów, przyznał, że dołączenie do ekipy, która przez lata stworzyła niemal rodzinną atmosferę, nie było dla niego łatwe.

– Miałem tremę. Naprawdę miałem – wyznał szczerze.

Jego słowa pokazują, jak wyjątkowym projektem pozostaje „Ranczo” nawet dla artystów z ogromnym doświadczeniem. O tym, że udział Olbrychskiego okaże się dużym atutem nowego sezonu, przekonana jest również Anna Romantowska.

– Daniel jest koniecznym aktorem, jest absolutnie wyjątkową postacią w naszej kulturze i myślę, że „Ranczo” na tym zyska – oceniła aktorka.

Kowbojskie wejście i wyjątkowy partner na planie

Twórcy przygotowali dla nowego bohatera efektowne pierwsze pojawienie się w Wilkowyjach. Daniel Olbrychski zdradził, że jego postać zadebiutuje w klimacie rodem z klasycznego westernu.

– Produkcja wymyśliła taką scenę, że ja siedzę na ławeczce jak James Coburn w „Siedmiu wspaniałych”, z kapeluszem. Miałem wejście jak z westernu amerykańskiego – opowiedział.

To jednak nie jedyna niespodzianka. Na planie towarzyszył mu jego własny koń, którego produkcja również zaangażowała do zdjęć.

– Siedziałem w siodle, bo również mojego konia zaangażowali, który pięknie dwa zdjęcia wykonał. I on się nie mylił w niczym – dodał z uśmiechem.

Źródło: TVP / Pytanie na Śniadanie

Kiedy premiera serialu "Ranczo. Zemsta Wiedźm"?

Premiera „Rancza. Zemsty wiedźm” zaplanowana jest na grudzień 2026 roku. Powrót kultowego serialu już teraz budzi ogromne zainteresowanie, a udział Daniela Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.

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