W ostatnich odcinkach „Na Wspólnej” nie brakowało trudnych emocji i bolesnych pożegnań. Weronika zobaczyła, że Ewelina robi sobie krzywdę przed szpitalem i od razu powiadomiła o tym doktora Nalepę. Rodzina Ziębów przeżyła też dramat po śmierci pani Marii, która wstrząsnęła wszystkimi. Beata usłyszała tę wiadomość akurat wtedy, gdy chciała świętować narodziny córki. Bogdan próbował trzymać nerwy na wodzy przy przygotowaniach do pogrzebu, ale w rozmowie z synem w końcu pękł. Co te wydarzenia oznaczają dla bohaterów w kolejnych dniach?

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Na Wspólnej odc. 4263 - streszczenie

Ewelina odwołuje spotkanie z Weroniką i tłumaczy się nagłym pogorszeniem zdrowia. Roztocka nie kupuje tej wersji i jedzie do niej osobiście, nawet jeśli Greg może zareagować nerwowo. W tym czasie doktor Nalepa przyjmuje na oddziale kobietę, która padła ofiarą przemocy domowej, i robi wszystko, żeby tym razem nie uciekła ze szpitala. Juliusz, korzystając ze swoich kontaktów, organizuje wsparcie dla Grześka, co mocno porusza Żanetę. Junior po szczerej rozmowie z Jarkiem daje mu jeszcze jedną szansę. A gdy Bogdan chce przedstawić Martynę dzieciom, jej reakcja kompletnie go zaskakuje.

Na Wspólnej odc. 4263 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Na Wspólnej” od lat można oglądać w TVN, a losy mieszkańców ulicy Wspólnej śledzą widzowie niemal codziennie. Serial ma stałą porę emisji, więc łatwo zaplanować wieczór przed telewizorem. Odcinek 4263 zostanie wyemitowany 13 sierpnia 2026 roku o godz. 20:15 na antenie TVN.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach ulicy Wspólnej w Warszawie. Od lat pokazuje losy kilku powiązanych ze sobą rodzin, ich relacje, codzienne problemy i większe życiowe dramaty. Bohaterowie mają za sobą burzliwe historie, od konfliktów po trudne rozstania i powroty. W obsadzie nie brakuje znanych nazwisk. W serialu występują między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)