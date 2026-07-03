Na Wspólnej, odcinek 4248: Odjazd Julki! Tak skończy po zażyciu narkotyków - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4248 - poniedziałek, 20.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4248 odcinku "Na Wspólnej" Julka postanowi skorzystać z nieobecności Anki i Igora w domu, którzy udadzą się z Jasiem do szpitala po jego upadku z łóżka. Rodzice będą drżeć o losy ich synka, w czasie gdy córki Nowaka nawet to nie wzruszy, bo najważniejsze będzie dla niej to, że będzie mieć wolną chatę. Zwłaszcza, gdy dowie się, że dorośli zostaną w szpitalu na całą noc.

W tej sytuacji w 4248 odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Nowakówna zdecyduje się oczywiście sięgnąć po narkotyki. Tyle tylko, że nie będzie mieć na nie funduszy, ale szybko wymyśli, jak je zdobyć.

Julka okradnie babcię i znów zażyje narkotyki w 4248 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że w 4248 odcinku "Na Wspólnej" Julka postanowi przeprosić swoją babcię (Ewa Gawryluk), która nieźle się od niej nasłucha, gdy będzie pod wpływem używek. Ewa przyjmie przeprosiny, a Julka szybko to wykorzysta, kradnąc babci 200 złotych, za które zakupi następną działkę i zażyje już we własnym domu.

Tym bardziej, że przecież straci już klucze do kanciapy Leona (Borys Otawa), który postawi jej nawet ultimatum w sprawie narkotyków. Ale nawyk okaże się dla Julki silniejszy. Szczególnie, gdy w 4248 odcinku "Na Wspólnej" nadarzy jej się taka okazja.

Igor nie będzie mógł dobudzić córki w 4249 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4248 odcinku "Na Wspólnej" córka Igora znów nieźle odleci po narkotykach. Do tego stopnia, że Nowak będzie miał problem z jej wybudzeniem, gdy w końcu po nocy wróci ze szpitala, ale jeszcze bez Anki i Jasia. Ale na jej szczęście, tym razem już nie przedawkuje, dzięki czemu w końcu się obudzi .

Tyle tylko, że w 4249 odcinku "Na Wspólnej" od razu zapragnie więcej i zacznie szukać pieniędzy na kolejną działkę. Jednak Igor odmówi jej dania pieniędzy, podobnie jak Ewa, która wypomni jej 200 złotych, zabrane przez nastolatkę. Ale wówczas Nowakówna posunie się do kłamstwa i zrzuci o to winę na Maćka (Aleksander Kalczyński). A co gorsza, w końcu i pozyska fundusze na następne narkotyki...

26