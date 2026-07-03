Na Wspólnej, odcinek 4248: Igor i Anka stracą syna? Jaś po wypadku wyląduje w szpitalu

"Na Wspólnej" odcinek 4248 - poniedziałek, 20.07.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4248 odcinku "Na Wspólnej" u Anki i Igora dojdzie do kolejnego dramatu! Ale tym razem nie przez uzależnioną od narkotyków Julkę (Maja Oświecińska), której znowu odwali po używkach, czy ukochaną Nowaka, trująca Jasia witaminą D. Ale niestety tragedia znów dotknie ich synka...

W 4248 odcinku "Na Wspólnej" Jaś spadnie z łóżka i zacznie straszliwie płakać. Oczywiście, przerażeni rodzice zostawią Julkę samą w domu i ruszą z synkiem do szpitala, gdzie chłopiec natychmiast zostanie przyjęty na oddział.

Synek Anki i Igora będzie musiał zostać w szpitalu po wypadku w 4249 odcinku "Na Wspólnej"!

Na szczęście, w 4248 odcinku "Na Wspólnej" nie dojdzie u niego do żadnych złamań, bo RTG jednoznacznie to wykluczy. Jednak na tym dobre wiadomości się skończą, bo wciąż będzie widniało ryzyko wstrząśnienia mózgu, które będzie podejrzewać lekarka. Dlatego zdecyduje się zostawić Jasia na obserwacji.

Oczywiście, w 4248 odcinku "Na Wspólnej" zaniepokojeni rodzice nie zostawią chłopca samego i wspólnie zostaną z nim na oddziale. Julka dowie się, że Igor i Anka nie wrócą na noc i oczywiście postanowi to wykorzystać do wzięcia kolejnej dawki narkotyków i to jeszcze w momencie, gdy będą ważyć się losy jej brata, a Nowak będzie znów umierał z niepokoju o synka.

Jaś wróci do domu w 4251 odcinku "Na Wspólnej"!

I choć już w 4249 odcinku "Na Wspólnej" Igor zjawi się w domu, to jeszcze bez Jasia, który wraz z Anką wciąż będzie przebywał na obserwacji w szpitalu. Ale przecież Nowak będzie miał jeszcze drugie dziecko, którym niestety także będzie trzeba się zając, w związku z czym wyjdzie ze szpitala, a synka zostawi pod opieką Anki.

Ale już w 4250 odcinku "Na Wspólnej" do niego wróci i zmieni Ankę, która przejmie kontrolę nad Julką. Aczkolwiek już w 4251 odcinku "Na Wspólnej" wróci do ukochanego i synka i w końcu już wspólnie z nimi zjawią się w domu ponownie w komplecie. Na szczęście, Jaś przeżyje upadek ze schodów, a po obserwacji będzie mógł opuścić szpital, gdy jego życiu już nic nie będzie zagrażać!

No chyba, że jego własna siostra, bo powitanie ich w domu przez skacowaną Nowakówną nie będzie zwiastować nic dobrego. Jednak na szczęście ona i tak nie będzie się nim zajmować! A zwłaszcza w takim stanie...

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