Panna młoda, odcinek 176: Testament ofiary Beyzy wywoła jej panikę! Derya uknuje z Yoncą kolejny plan

Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w TVP2 w styczniu 2026 roku. Produkowany w 2024 roku nad Bosforem serial, zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei" w ramówce TVP2. Fani produkcji z pewnością zastanawiają się nad kolejnymi losami swoich ulubionych bohaterów. Przedstawiamy streszczenie 176. odcinka, w którym poznamy dalsze perypetie Hancer i Cihana.

"Panna młoda" odcinek 176 - streszczenie. Emisja 20 sierpnia 2026

Zbliża się emisja 176. odcinka serialu "Panna młoda", w którym widzowie zobaczą kolejne zwroty akcji. Engin ujawnia treść kontrowersyjnego testamentu siostry, Yasemin, co wzbudza strach u Beyzy. Morderczyni zaczyna się bać, że wyda się, że to ona stoi za zbrodnią. W międzyczasie Derya i Yonca wymyślają nowy intrygujący plan, a ojciec Sinem poznaje prawdę o Melihu. Dodatkowo Nusret nie kryje swojej złości wobec Beyzy, co zapowiada kolejne konflikty.

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Panna młoda - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

Turecka produkcja "Panna młoda" liczy trzy sezony i składa się z 463 odcinków. W Polsce, ze względu na standardowy czas trwania odcinków (około 2 godziny), liczba ta ulegnie podwojeniu, co z pewnością przedłuży emisję. Ponieważ "Panna młoda" w Turcji dobiegła już końca, został wyemitowany finałowy 463 odcinek, padła już zapowiedź, że będzie ciąg dalszy i 4 sezon. Nie sposób przewidzieć dokładnej liczby odcinków. Z pewnością widzowie w Polsce będą śledzić losy Hancer i Cihana jeszcze przez kilka lat.

Panna młoda - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W rolach głównych tureckiego serialu "Panna młoda" zobaczymy Talyę Çelebi, która wcieliła się w postać Hancer, oraz Türkseve grającego Cihana. Poza nimi, na ekranie pojawią się inni znani aktorzy, tacy jak:

Cemil, w którego postać wcielił się Can Tarakçı,

Mukadder Develioglu, którą zagrała Betigül Ceylan,

Gülsüm, w którą wcieliła się Günnur Adıgüzel,

Yonca, kreowana przez Elif Çapkin,

Derya, w którą zagrała Ceren Yuksekkaya,

Sinem, odgrywana przez Sidal Damar,

Mine, którą zagrała Günes Ebrar Özgül,

Emir, w którego postać wcielił się Türker Kantar,

Beyza, odgrywana przez Çisel Kuskan,

Yasemin, w którą wcieliła się Derya Deniz Değirmenci.

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