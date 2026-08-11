Panna młoda, odcinek 176: Testament ofiary Beyzy wywoła jej panikę! Derya uknuje z Yoncą kolejny plan

Kasia Kowalska
2026-08-11 20:05

Turecka telenowela "Panna młoda" opowiada historię osieroconej Hancer, która by zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata zgadza się na małżeństwo z majętnym Cihanem. Choć początkowo ich związek był jedynie biznesowym układem, z czasem przerodził się w prawdziwe uczucie. Czwartkowy, 176. odcinek "Panny młodej", którego emisja 20 sierpnia w TVP2, przyniesie kolejne emocje. Co dokładnie czeka bohaterów telenoweli "Panna młoda"? Kontrowersyjny testament Yasemin, którą zabiła Beyza sprawi, że morderczyni zacznie się bać!

Portret Beyzy w czerwonej bluzce i ozdobnych kolczykach. O jej panice w serialu Panna młoda przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w TVP2 w styczniu 2026 roku. Produkowany w 2024 roku nad Bosforem serial, zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei" w ramówce TVP2. Fani produkcji z pewnością zastanawiają się nad kolejnymi losami swoich ulubionych bohaterów. Przedstawiamy streszczenie 176. odcinka, w którym poznamy dalsze perypetie Hancer i Cihana.

"Panna młoda" odcinek 176 - streszczenie. Emisja 20 sierpnia 2026

Zbliża się emisja 176. odcinka serialu "Panna młoda", w którym widzowie zobaczą kolejne zwroty akcji. Engin ujawnia treść kontrowersyjnego testamentu siostry, Yasemin, co wzbudza strach u Beyzy. Morderczyni zaczyna się bać, że wyda się, że to ona stoi za zbrodnią. W międzyczasie Derya i Yonca wymyślają nowy intrygujący plan, a ojciec Sinem poznaje prawdę o Melihu. Dodatkowo Nusret nie kryje swojej złości wobec Beyzy, co zapowiada kolejne konflikty.

PRZECZYTAJ TEŻ: Panna młoda. Tak się skończy 3 sezon historii Hancer i Cihana. Zginie w wybuchu w ostatnim odcinku? - ZDJĘCIA

Panna młoda - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

Turecka produkcja "Panna młoda" liczy trzy sezony i składa się z 463 odcinków. W Polsce, ze względu na standardowy czas trwania odcinków (około 2 godziny), liczba ta ulegnie podwojeniu, co z pewnością przedłuży emisję. Ponieważ "Panna młoda" w Turcji dobiegła już końca, został wyemitowany finałowy 463 odcinek, padła już zapowiedź, że będzie ciąg dalszy i 4 sezon. Nie sposób przewidzieć dokładnej liczby odcinków. Z pewnością widzowie w Polsce będą śledzić losy Hancer i Cihana jeszcze przez kilka lat.

Panna młoda - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W rolach głównych tureckiego serialu "Panna młoda" zobaczymy Talyę Çelebi, która wcieliła się w postać Hancer, oraz Türkseve grającego Cihana. Poza nimi, na ekranie pojawią się inni znani aktorzy, tacy jak:

  • Cemil, w którego postać wcielił się Can Tarakçı,
  • Mukadder Develioglu, którą zagrała Betigül Ceylan,
  • Gülsüm, w którą wcieliła się Günnur Adıgüzel,
  • Yonca, kreowana przez Elif Çapkin,
  • Derya, w którą zagrała Ceren Yuksekkaya,
  • Sinem, odgrywana przez Sidal Damar,
  • Mine, którą zagrała Günes Ebrar Özgül,
  • Emir, w którego postać wcielił się Türker Kantar,
  • Beyza, odgrywana przez Çisel Kuskan,
  • Yasemin, w którą wcieliła się Derya Deniz Değirmenci.
Rozpoznaj turecki serial po postaci!
Pytanie 1 z 12
Dziedzictwo czy Zakazany owoc?
Dziedzictwo czy Zakazany owoc?
"Ród smoka" - rozmawiamy z Gayle Rankin, serialową Alys Rivers, o wydarzeniach z 3. sezonu | WYWIAD

Polecany artykuł:

Panna młoda. Skandaliczny pogrzeb Beyzy. Tak Mukadder zakłóci ceremonię na cmen…