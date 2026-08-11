Panna młoda, odcinek 170: Smutny ślub Hancer i Meliha! Cihan będzie chciał zburzyć ich dom - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 170 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ślub Hancer i Meliha w 170 odcinku "Panna młoda" złamie Cihanowi serce! Nawet bardziej niż kłamstwo ukochanej, że to nie z nim jest w ciąży. Dość długo Cihan nie wierzył w to, że była żona spodziewa się dziecka innego mężczyzny. Kiedy jednak zauważył, jak blisko jest z Melihem, dał sobie wmówić, że to on jest ojcem. Jakby tego było mało przyjaciel zaproponował Hancer ślub. Mimo że jeszcze do niedawna kochał Sinem, chciał się z nią ożenić.

Cihan wezwie Hancer do siebie przed jej ślubem z Melihem w 170 odcinku "Panna młoda"

W 170 odcinku "Panna młoda" Cihan nie zapanuje nad wściekłością, że lada dzień jego ukochana będzie żoną innego. Wezwie Hancer do swojego biura do siedziby firmy Develioglu i da jej do podpisania dokumenty w sprawie starego domu, w którym narodziła się ich miłość. By odciąć się od bolesnych wspomnień o byłej żonie, postanowi zburzyć ten dom, który stoi w sąsiedztwie jego rezydencji na terenie posiadłości.

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- Mów szybko, nie mam czasu! - Podpisz to i jesteś wolna... - O co chodzi? - Chcę wyburzyć stary dom! Musisz podpisać, bo akt własności jest na ciebie! - Czemu chcesz go zburzyć? - Ma dla ciebie znaczenie? Dla mnie nie! Oczyszczam ogród! Wystarczy? Zadowolona? Zmusiłem cię, żebyś przyjęła ten dom, uwolnić cię od niego. Ale nie martw się, jego wartość wpłynie na twoje konto! - Nie chodzi o pieniądze... - Ma dla ciebie wartość sentymentalną? - Muszę się zastanowić... - Przepraszam, nie jesteś już sama. Musisz zapytać swego przyszłego męża! Ale uważaj, pewnego dnia może zabrać pieniądze i wypłynąć w rejs! - To wszystko? - Możesz podjąć decyzję do jutra? Najlepiej podpisz dziś wieczorem i prześlij mi!

Hancer dostanie suknię ślubną od Meliha w 170 odcinku "Panna młoda"

W wieczór przed ślubem Hancer i Melih w 170 odcinku "Panna młoda" odbędą poważną rozmowę, jak ma wyglądać ich przyszłość. Przyszły mąż przyniesie pannie młodej suknię ślubną, żeby ceremonia w urzędzie wyglądała jak najbardziej wiarygodnie i by Cihan nic nie podejrzewał. Ale smutek w oczach Hancer sprawi, że Melih od razu zapyta ją o kulisy spotkania z Cihanem w firmie.

- Liczysz, że kiedyś twoje dziecko spotka się tam z ojcem? Zburzenie domu zniszczy to marzenie... Hancer, nie podpiszesz tej zgody! - Jak mam mu się sprzeciwić? Nigdy nie umawiałam stawić mu czoła. Zawsze byłam posłuszna... - Teraz oprzesz się na mnie. Będziesz miała męża. Nie jesteś już sama. Trochę będę się chwiał, ale wytrzymam. Nawet jeśli jestem mężem na papierze, okażę ci wsparcie. Zaufaj mi, nigdy cię nie zawiodę...

Cihan znienawidzi Hancer w 170 odcinku "Panna młoda"

Wściekłość Cihana w 170 odcinku "Panna młoda" osiągnie taki punkt, w którym będzie chciał usunąć z telefonu wszystkie zdjęcia Hancer. Nie zdoła jednak tego zrobić. Obieca jednak sobie, że miłość do byłej żony zastąpi nienawiścią: "Muszę być twardy! Będę cię nienawidził aż do śmierci!"

Hancer nie odda Cihanowi domu w 170 odcinku "Panna młoda"

Po ślubie Hancer i Meliha w 170 odcinku "Panna młoda" szalejący z gniewu Cihan zadzwoni do ukochanej, naciskając na podpis pod dokumentem o wyburzeniu starego domu. Ale nowy mąż od razu zabierze głos w jej imieniu. - Nie jesteś taki mocny, jak ci się wydaje! Nie stać cię na to! Hancer i tak nie dba o pieniądze. Ma inne plany co do tego domu!

Niedługo potem, bo już w 171 odcinku "Panna młoda" Hancer i Melih zamieszkają razem w starym domu na terenie posiadłości Cihana...