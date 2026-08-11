Panna młoda, odcinki 173-178: Hancer i Cihan potrącą młodą kobietę. Tożsamość Sili pozostanie tajemnicą!

"Panna młoda" - co czeka widzów w nadchodzących odcinkach?

Pomiędzy 17 a 22 sierpnia serial "Panna młoda" ponownie dostarczy wielu wrażeń. Będziemy świadkami konsekwencji małżeństwa Hancer i Meliha, a także dramatycznego wypadku samochodowego, do którego doprowadzą Hancer z Cihanem. Oprócz tego na ekranie pojawi się niespodziewany wątek związany z odczytaniem testamentu. Poniżej prezentujemy szczegółowe streszczenia odcinków 173-178.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinna być Hancer? Z Cihanem Z Melihem Z kimś innym Z nikim

"Panna młoda"odcinek 173 - emisja w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 r.

Mine nie kryje radości na wieść, że ciocia Hancer spodziewa się potomka. Z kolei Hancer i Melih pojawiają się na kolacji w rezydencji, podczas której Cihan chłodno oświadcza Hancer, że wykreślił ją ze swojego życia. W odpowiedzi Melih stanowczo stwierdza przed Cihanem, że ani jego majątek, ani pozycja społeczna nie mają dla Hancer żadnego znaczenia.

"Panna młoda" odcinek 174 - emisja we wtorek, 18 sierpnia 2026 r.

Aysu staje się świadkiem potajemnego opuszczenia rezydencji przez Hancer pod osłoną nocy. Jednocześnie Derya odkrywa sekret Yoncy, a Fadime obarcza Hancer winą za wszelkie niepowodzenia. Derya dostrzega w tej sytuacji szansę i zamierza obrócić bieg zdarzeń na korzyść swoją oraz Yoncy.

"Panna młoda", odcinek 175 - emisja w środę, 19 sierpnia 2026 r.

Derya przekonuje Cemila, by zgodził się na zamieszkanie Yoncy i jej dziecka w ich domu. Tymczasem Engin zwołuje ród Devegliolu na zapoznanie się z treścią listu pozostawionego przez zmarłą Yasemin. W międzyczasie Sinem wyrzuca z siebie wszystko, co sądzi na temat Meliha, a Beyza żyje w strachu, że Yasemin mogła ujawnić jej sekret.

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"Panna młoda", odcinek 176 - emisja w czwartek, 20 sierpnia 2026 r.

Engin przedstawia zgromadzonym zaskakującą treść ostatniej woli siostry, co potęguje obawy Beyzy. Z kolei Derya wspólnie z Yoncą obmyślają kolejną intrygę. W tym samym czasie ojciec Sinem odkrywa prawdziwe oblicze Meliha, a Nusret nie kryje gniewu wobec Beyzy.

"Panna młoda" odcinek 177 - emisja w piątek, 21 sierpnia 2026 r.

W 177 odcinku "Panna młoda" dojdzie do dramatycznego zdarzenia. Kiedy Hancer jedzie autem razem z Cihanem, niespodziewanie potrącają na drodze młodą kobietę o imieniu Sila, której tożsamość pozostaje tajemnicą. Następnie oboje starają się udzielić pomocy poszkodowanej. W tym czasie Derya i Jonca podejmują próbę zastraszenia Mukadder.

"Panna młoda", odcinek 178 - emisja w sobotę, 22 sierpnia 2026 r.

Hancer spóźnia się na autobus, dlatego w środku nocy Cihan decyduje się odwieźć ją do domu, co wywołuje falę plotek. Tymczasem Derya przechodzi do szantażowania Mukadder. Engin spędza czas przy łóżku Sili, a Nusret wychodzi z inicjatywą przeprowadzenia głosowania, które ma wyłonić nowego prezesa fundacji.

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