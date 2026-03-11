Farma 5, odcinek 18: Farmerzy położą zadanie tygodnia?! Pojawi się niespodziewana nominacja

Lamia wywoła konflikt w stodole

Złość i upór Lamii sprawią, że atmosfera w stodole stanie się bardzo napięta. Jej zachowanie odbije się na wszystkich mieszkańcach, których czeka jeszcze więcej pracy. W pewnym momencie nerwy puszczą nawet Farmerowi Tygodnia, a prowokacja doprowadzi do ostrej wymiany zdań. Pojawi się pytanie, czy działania Lamii to pokaz siły, czy raczej oznaka słabości.

Tymczasem drugi wyjazd do lasu okaże się dla uczestników trudnym doświadczeniem. Zmiana pracowników nie przyniesie oczekiwanych efektów, a nowa para nie poradzi sobie tak dobrze, jak poprzednia. Karolina i Henryk zostaną wskazani jako przykład wyjątkowej pracowitości i wytrzymałości.

Zadanie tygodnia zagrożone

Na Farmie dojdzie także do przetasowań w sojuszach. Dodatkowym problemem okaże się brak kluczowych przetworów, które są niezbędne do zaliczenia zadania tygodnia. Uczestnicy będą musieli działać szybko, jeśli chcą zdążyć przed wizytą Szymona i Beaty.

Na tym jednak nie koniec emocji. W gospodarstwie pojawi się kolejna nominacja, która ponownie zachwieje poczuciem bezpieczeństwa wśród farmerów. Nawet ci, którzy do tej pory czuli się spokojni, mogą znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.