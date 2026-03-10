Farma 5, odcinek 17: Tajemniczy list wywoła burzę. Nominacje rozgrzeją emocje na farmie

Nowe zadanie tygodnia na Farmie

Nowy Farmer Tygodnia w 17 odcinku "Farmy" odbierze od Beaty i Szymona kolejne zadanie. Stawką będzie jedzenie dla Domu i Stodoły, więc motywacja do działania będzie ogromna. Problem pojawi się jednak już na początku – szczegółowe kulinarne instrukcje okażą się trudne do przekazania, zwłaszcza że dla Aksela wiele z nich będzie prawdziwą zagadką. Sytuacja może być zabawna dla obserwatorów, ale niekoniecznie dla samych uczestników.

Rozmowy o sojuszach w lesie

W międzyczasie dwóch farmerów wyruszy do lasu. Z dala od reszty grupy zaczną rozmawiać o strategii, sojuszach i planach na dalszą grę. Napięcie i emocje sprawią jednak, że rozmowa przybierze nieco bardziej nieprzyzwoity charakter.

Druga część zadania okaże się prawdziwym testem wytrzymałości dla wygłodniałych uczestników. Jeden błąd może mieć poważne konsekwencje, a atmosfera w grupie szybko stanie się napięta. Pojawi się pytanie, czy ewentualne przewinienie przejdzie bez echa.

Tajemniczy list rozpali emocje w 17 odcinku "Farmy"

To jednak nie koniec niespodzianek. Na Farmie pojawi się tajemniczy list, który wprawi wszystkich w osłupienie i rozpędzi karuzelę nominacji. Emocje sięgną zenitu, a uczestnicy znów będą musieli zmierzyć się z pytaniem, komu naprawdę mogą zaufać.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.