Farma 5, odcinek 5: Wojtek odpadł! Historyczny pojedynek i zdrady na farmie

Wojtek Kossowski odpada w 5. odcinku "Farmy"

Z programem pożegnał się Wojtek Kossowski, który przegrał pojedynek i opuścił farmę. Jego eliminacja pokazuje, że rywalizacja w nowej edycji jest wyjątkowo bezlitosna, a każdy ruch może kosztować utratę miejsca w programie i szansę na główną nagrodę.

Farmerzy stworzyli chochoła – świadka obietnic i zdrad

Pierwszy tydzień rywalizacji na farmie dobiegł końca, ale Farmer Tygodnia wciąż utrzymuje kontrolę nad farmą. Każda decyzja może zmienić układ sił w jednej chwili. Tym bardziej, że grupa coraz lepiej się poznaje, obserwuje wzajemne reakcje i zachowania.

Uczestnicy w 5. odcinku "Farmy" stworzyli chochoła – niemego świadka, który rejestruje wszystkie obietnice, zdrady i nagłe decyzje.

Pojedynek i karta bezpieczeństwa

Pojedynek po raz kolejny zapewnił zwycięzcy kartę bezpieczeństwa. Reszta uczestników musi liczyć na wsparcie sojuszników i przekona się, ile naprawdę warte są ich słowa.

Farma, sezon 5 - kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki programu „Farma” można oglądać w każdą środę o godzinie 20:30 na antenie Polsatu. Reality show jest także dostępne w serwisie Polsat Box Go, gdzie widzowie mogą nadrobić wcześniejsze epizody i śledzić losy uczestników online.