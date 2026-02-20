Wielki dramat w serialu "La Promesa". Decyzja markizy wstrząśnie widzami

Spis treści
Poprzednie wydarzenia w posiadłości Lujanów nie dały widzom chwili wytchnienia. Jana, rozdarta między uczuciem a rozsądkiem, próbowała ułożyć sobie życie z Ablem, by zapomnieć o Manuelu. Jednak to publiczne odrzucenie oświadczyn Pelaya przez Catalinę wywołało największe poruszenie wśród gości. W cieniu tych wydarzeń narastał jednak inny problem – podejrzenia o przywłaszczenie zegarka kapitana padły na jedną z pokojówek. Czyjaś intryga zaczyna zbierać żniwo.
Dramatyczne sceny w "La Promesa". Bezwzględna decyzja markizy
W najnowszym, 337. odcinku, sytuacja w pałacu staje się krytyczna. Choć Cruz i Alonso ostatecznie wyrażają zgodę na wyjazd Leonor do USA, atmosfera między młodym pokoleniem wciąż jest napięta – dziewczyna nie potrafi wybaczyć Martinie jej tajemnic związanych z Curro. Prawdziwy cios spada jednak na służbę. Markiza nie zamierza bawić się w półśrodki – oskarża Marię o kradzież cennego zegarka i natychmiast wyrzuca ją z pracy. To wstrząs dla całej załogi pałacu. Równocześnie, gdy Jana stara się unikać Manuela, za zamkniętymi drzwiami rodzi się kolejny mroczny plan: Cruz wraz z Lorenzem knują, jak raz na zawsze pozbyć się Curro.
Kiedy oglądać 337. odcinek "La Promesa"? Godzina emisji
Aby zobaczyć, jak potoczą się losy zwolnionej pokojówki, należy włączyć telewizory w czwartek, 26 lutego 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. To właśnie wtedy wyemitowany zostanie ten pełen napięcia epizod. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, mogą nadrobić zaległości w sieci – wszystkie odcinki hiszpańskiego hitu dostępne są na platformie TVP VOD.
Kulisy produkcji i gwiazdorska obsada
"La Promesa" to opowieść, w której luksusowe wnętrza skrywają brudne sekrety, a walka o prawdę może kosztować życie. Jana, wchodząc coraz głębiej w mroczny świat rodziny Lujan, balansuje na krawędzi. Jej dylematy sercowe komplikują już i tak niebezpieczną sytuację, a wybór między zemstą a miłością staje się coraz trudniejszy. W serialu, który podbił serca widzów, występują między innymi:
- Ana Garcés (Jana Expósito)
- Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (Pía Adarre)
- Joaquín Climent (Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)
- Teresa Quintero (Candela García)
- Carmen Asecas (Catalina Luján)
- Paula Losada (Jimena)
- Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (Petra Arcos)
- Enrique Fortún (Lope Ruiz)
- Sara Molina (María Fernández)
- Laura Simón (Lola Montoro)
- Rafa de Vera (Conrado Funes)