Wielki dramat w serialu "La Promesa". Decyzja markizy wstrząśnie widzami

Poprzednie wydarzenia w posiadłości Lujanów nie dały widzom chwili wytchnienia. Jana, rozdarta między uczuciem a rozsądkiem, próbowała ułożyć sobie życie z Ablem, by zapomnieć o Manuelu. Jednak to publiczne odrzucenie oświadczyn Pelaya przez Catalinę wywołało największe poruszenie wśród gości. W cieniu tych wydarzeń narastał jednak inny problem – podejrzenia o przywłaszczenie zegarka kapitana padły na jedną z pokojówek. Czyjaś intryga zaczyna zbierać żniwo.

Za nami zimowa trasa Strefy Małopolskiej Gościnności z Radiem ESKA! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dramatyczne sceny w "La Promesa". Bezwzględna decyzja markizy

W najnowszym, 337. odcinku, sytuacja w pałacu staje się krytyczna. Choć Cruz i Alonso ostatecznie wyrażają zgodę na wyjazd Leonor do USA, atmosfera między młodym pokoleniem wciąż jest napięta – dziewczyna nie potrafi wybaczyć Martinie jej tajemnic związanych z Curro. Prawdziwy cios spada jednak na służbę. Markiza nie zamierza bawić się w półśrodki – oskarża Marię o kradzież cennego zegarka i natychmiast wyrzuca ją z pracy. To wstrząs dla całej załogi pałacu. Równocześnie, gdy Jana stara się unikać Manuela, za zamkniętymi drzwiami rodzi się kolejny mroczny plan: Cruz wraz z Lorenzem knują, jak raz na zawsze pozbyć się Curro.

Kiedy oglądać 337. odcinek "La Promesa"? Godzina emisji

Aby zobaczyć, jak potoczą się losy zwolnionej pokojówki, należy włączyć telewizory w czwartek, 26 lutego 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. To właśnie wtedy wyemitowany zostanie ten pełen napięcia epizod. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, mogą nadrobić zaległości w sieci – wszystkie odcinki hiszpańskiego hitu dostępne są na platformie TVP VOD.

Kulisy produkcji i gwiazdorska obsada

"La Promesa" to opowieść, w której luksusowe wnętrza skrywają brudne sekrety, a walka o prawdę może kosztować życie. Jana, wchodząc coraz głębiej w mroczny świat rodziny Lujan, balansuje na krawędzi. Jej dylematy sercowe komplikują już i tak niebezpieczną sytuację, a wybór między zemstą a miłością staje się coraz trudniejszy. W serialu, który podbił serca widzów, występują między innymi:

Ana Garcés (Jana Expósito)

Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (Alonso de Luján)

Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (Pía Adarre)

Joaquín Climent (Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)

Teresa Quintero (Candela García)

Carmen Asecas (Catalina Luján)

Paula Losada (Jimena)

Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (Petra Arcos)

Enrique Fortún (Lope Ruiz)

Sara Molina (María Fernández)

Laura Simón (Lola Montoro)

Rafa de Vera (Conrado Funes)