Wielki dramat w serialu "La Promesa". Decyzja markizy wstrząśnie widzami

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-20 15:02

Fani hiszpańskiej produkcji muszą przygotować się na prawdziwe trzęsienie ziemi. W 337. odcinku serialu "La Promesa – pałac tajemnic" emocje sięgną zenitu, a jedna z ulubionych bohaterek stanie w obliczu życiowej katastrofy. Oskarżenia o kradzież to dopiero początek kłopotów, które mogą na zawsze zmienić układ sił w posiadłości. Czy to definitywny koniec jej kariery w pałacu?

Poprzednie wydarzenia w posiadłości Lujanów nie dały widzom chwili wytchnienia. Jana, rozdarta między uczuciem a rozsądkiem, próbowała ułożyć sobie życie z Ablem, by zapomnieć o Manuelu. Jednak to publiczne odrzucenie oświadczyn Pelaya przez Catalinę wywołało największe poruszenie wśród gości. W cieniu tych wydarzeń narastał jednak inny problem – podejrzenia o przywłaszczenie zegarka kapitana padły na jedną z pokojówek. Czyjaś intryga zaczyna zbierać żniwo.

Dramatyczne sceny w "La Promesa". Bezwzględna decyzja markizy

W najnowszym, 337. odcinku, sytuacja w pałacu staje się krytyczna. Choć Cruz i Alonso ostatecznie wyrażają zgodę na wyjazd Leonor do USA, atmosfera między młodym pokoleniem wciąż jest napięta – dziewczyna nie potrafi wybaczyć Martinie jej tajemnic związanych z Curro. Prawdziwy cios spada jednak na służbę. Markiza nie zamierza bawić się w półśrodki – oskarża Marię o kradzież cennego zegarka i natychmiast wyrzuca ją z pracy. To wstrząs dla całej załogi pałacu. Równocześnie, gdy Jana stara się unikać Manuela, za zamkniętymi drzwiami rodzi się kolejny mroczny plan: Cruz wraz z Lorenzem knują, jak raz na zawsze pozbyć się Curro.

Kiedy oglądać 337. odcinek "La Promesa"? Godzina emisji

Aby zobaczyć, jak potoczą się losy zwolnionej pokojówki, należy włączyć telewizory w czwartek, 26 lutego 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. To właśnie wtedy wyemitowany zostanie ten pełen napięcia epizod. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, mogą nadrobić zaległości w sieci – wszystkie odcinki hiszpańskiego hitu dostępne są na platformie TVP VOD.

Kulisy produkcji i gwiazdorska obsada

"La Promesa" to opowieść, w której luksusowe wnętrza skrywają brudne sekrety, a walka o prawdę może kosztować życie. Jana, wchodząc coraz głębiej w mroczny świat rodziny Lujan, balansuje na krawędzi. Jej dylematy sercowe komplikują już i tak niebezpieczną sytuację, a wybór między zemstą a miłością staje się coraz trudniejszy. W serialu, który podbił serca widzów, występują między innymi:

  • Ana Garcés (Jana Expósito)
  • Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (Candela García)
  • Carmen Asecas (Catalina Luján)
  • Paula Losada (Jimena)
  • Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (Lope Ruiz)
  • Sara Molina (María Fernández)
  • Laura Simón (Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (Conrado Funes)
