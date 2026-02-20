M jak miłość, odcinek 1911: To dzięki niej Mateusz da sobie spokój z Majką? Śliczna Bogna nie da o sobie zapomnieć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Skoro Majka nie chce Mateusza, to w 1911 odcinku "M jak miłość" u boku młodego Mostowiaka będzie miejsce dla innej dziewczyny. Nie jest już tajemnicą, że bohaterski wyczyn Mateusza, który uratuje brata Bogny przed utonięciem w rzece będzie miał duży wpływ na jego przyszłość. I nie chodzi tylko o pochwałę, jaką służący w wojsku żołnierz dostanie od komendanta WAT!

Tak Mateusz w 1911 odcinku "M jak miłość" pozna Bognę

Los postawi na drodze Mostowiaka śliczną dziewczynę, która w 1911 odcinku "M jak miłość" nie będzie miała żadnych oporów, by wyjątkowo czule okazać mu wdzięczność za ocalenie brata Igora (Maksymilian Obst) przed śmiercią. Chwila, w której Bogna mocno przytuli Mateusza będzie początkiem nowego rozdziału w miłosnym wątku Mostowiaka. Da sobie spokój z Majką, którą wróciła do Tomka, wybrała drania, choć ten ją zdradził i będzie miał dziecko z kochanką Justyną (Marta Malinowska)!

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1911: Majka zazdrosna o Mateusza. Spojrzy na niego inaczej, kiedy pojawi się ta dziewczyna - ZWIASTUN

Bogna zdobędzie numer do Mateusza w 1911 odcinku "M jak miłość"

Po dramatycznych wydarzeniach nad rzeką Bogna w 1911 odcinku "M jak miłość" zdobędzie numer telefonu Mateusza od Michała Winiara (Tomasz Rożniatowski), który mieszka po sąsiedzku z jej rodzicami, Małkowskimi. Niedługo po tym jak pojedzie z bratem karetką do szpitala, od razu zadzwoni do Mostowiaka. Będzie bowiem pod wrażeniem tego, jak odważnie postąpił młody żołnierz. Bo gdyby nie Mateusz, tonącego chłopca czekałaby śmierć.

M jak miłość ZWIASTUN. Nowa dziewczyna w życiu Mateusza! Ewelina ucieknie ze ślubu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Cześć, tu Bogna, siostra Igora...Dostałam twój numer od pana Winiara. Byłam u niego, żeby jeszcze raz ci podziękować - zacznie Bogna. - No ale przecież już dziękowałaś... - powie nieco onieśmielony Mateusz. - Zrobiłeś naprawdę niesamowitą rzecz. Słuchaj, czy możemy się spotkać? Bardzo mi na tym zależy... Proszę... - dziewczyna nie odpuści i będzie chciała jeszcze raz zobaczyć Mateusza.

Czy Mateusz da sobie spokój z Majką w 1911 odcinku "M jak miłość"?

W finale 1911 odcinka "M jak miłość" pozostanie tajemnicą, czy Mateusz zgodzi się na spotkanie z Bogną. Ale podczas wieczornego treningu na stadionie, gdzie pojawią się także Majka i Tomek, zachowa się wobec przyjaciółki w taki sposób, jakby już dał sobie z nią spokój. Nieodwzajemniona miłość Mateusza wreszcie się wypali, a w jego sercu będzie miejsce dla Bogny? Czas pokaże.