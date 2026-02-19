Ród smoka Jeden z najpopularniejszych seriali wraca z nowymi odcinkami. Data premiery to spore zaskoczenie

Stacja HBO postanowiła uderzyć z pełną mocą. Mimo że oczy widzów zwrócone są na "Rycerza Siedmiu Królestw", to trzeci sezon "Rodu smoka" wywołuje największe emocje. Choć wielu spisało produkcję na straty – zwłaszcza po ostrych słowach George'a R. R. Martina, który odciął się od historii – najnowsza zapowiedź zmienia postać rzeczy. Opublikowany zwiastun wygląda niezwykle obiecująco i daje nadzieję na powrót do formy.

Kiedy premiera "Rodu smoka"? Fani przecierają oczy ze zdumienia

Do tej pory żyliśmy w przekonaniu, że na powrót do Westeros przyjdzie nam czekać aż do sierpnia 2026 roku – tak przynajmniej szeptano w kuluarach. Rzeczywistość okazała się jednak łaskawsza. Nowe odcinki trafią na platformę Max już w czerwcu.

Konflikt z autorem i obietnica krwawej łaźni. Co nas czeka?

Nie jest tajemnicą, że drugi sezon dla wielu okazał się gorzkim rozczarowaniem. Showrunner Ryan Condal musiał zmierzyć się z lawiną krytyki, a sam autor książek zerwał z nim współpracę, nazywając ich relację "koszmarną". Czy serial podniesie się po takim wizerunkowym ciosie?

Wszystko wskazuje na to, że czas "gadaniny" dobiegł końca. Nadchodzące odcinki mają być festiwalem akcji i zdużych emocji. Porozumienie między Rhaenyrą a Alicent nie ma szans przetrwać, a plany pokrzyżuje im rozwścieczony Aemond. Prawowita królowa wreszcie przestanie udawać pacyfistkę. Szykuje się wojna totalna.

Na ekranie zobaczymy nowe smoki, w tym kobaltową Tessarion, oraz zupełnie nowych bohaterów. Jednak prawdziwym wstrząsem ma być otwarcie sezonu. Legendarna Bitwa w Gardzieli to starcie, na które czekali wszyscy fani sagi. Co ciekawe, do realizacji tej morskiej batalii zatrudniono specjalistę, który pracował przy samym "Titanicu". Rozmach ma być powalający.

Twórca serialu w jednym z wywiadów złożył jasną deklarację. Obiecał, że trzeci sezon rozkręca się "bardzo, bardzo szybko", a "ludzie, którzy czekali na ten okropny, brutalny i bezlitosny rozlew krwi, otrzymają go w ogromnych ilościach". Czy dotrzyma słowa? Widzowie nie wybaczą kolejnej nudy.

Prócz walk na morzu, zobaczymy też bitwę o Tumbleton z udziałem smoków. To właśnie tutaj twórcy prawdopodobnie najbardziej odejdą od książkowego oryginału. Aż strach pomyśleć, co wymyślił Ryan Condal, skoro George R. R. Martin zareagował tak alergicznie.

Kto pojawi się na ekranie? Lista nazwisk robi wrażenie

Do swoich ról powracają największe gwiazdy, w tym Emma D'Arcy, Matt Smith i Olivia Cooke. Obsada powiększy się jednak o nowe twarze:

Annie Shapero wcieli się w Alysanne Blackwood,

James Norton zagra Ormunda Hightowera,

Tommy Flanagan wystąpi jako lord Roderick Dustin,

Dan Fogler pojawi się jako ser Torrhen Manderly.

Wciąż zagadką pozostaje odtwórca roli księcia Daerona Targaryena. Trzeci sezon zamknie się w ośmiu odcinkach, które będą emitowane w odstępach tygodniowych.

