Farma 5, odcinek 3: Vanessa jako pierwsza opuszcza farmę! Przegrywa pojedynek "nagłej śmierci" - ZDJĘCIA

Vanessa jako pierwsza opuszcza "Farmę"

W 3 odcinku programu "Farma" odpadła Vanessa Okramus, która przegrała pojedynek i jako pierwsza odpadła z 5 edycji. Jej eliminacja pokazała, jak bezlitosna potrafi być walka o przetrwanie w reality show Polsatu.

To przez decyzję Herosa, który wskazał niespodziewaną przeciwniczkę do pojedynku "nagłej śmierci". Stawką tej rywalizacji było nie tylko pozostanie w programie, lecz także cenny przywilej, co dodatkowo podniosło temperaturę konfliktów na Farmie.

Na farmie narastają konflikty

W 3. odcinku 5. sezonu „Farmy” sytuacja na gospodarstwie stała się wyjątkowo napięta. Zwierzęta zaczęły wymykać się spod kontroli, a codzienne obowiązki przerodziły się w prawdziwy chaos, który dał się we znaki wszystkim uczestnikom. Spartiańskie warunki coraz bardziej obciążały farmerów i wystawiały ich na próbę.

Trudne warunki zaczynają ciążyć najbardziej. Pojawiły się pytania o granice strategii i to, czy uderzanie w słabsze ogniwa jest oznaką odwagi, czy raczej tchórzostwa. Jedno jest pewne – konflikty na Farmie dopiero się rozkręcają, a rywalizacja będzie coraz ostrzejsza.

Farma, sezon 5 - kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki programu „Farma” można oglądać w każdą środę o godzinie 20:30 na antenie Polsatu. Reality show jest także dostępne w serwisie Polsat Box Go, gdzie widzowie mogą nadrobić wcześniejsze epizody i śledzić losy uczestników online.