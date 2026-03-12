Farma 5, odcinek 19: Złamane zasady i chaos w mleczarni. Czy Farmerzy zapłacą wysoką cenę?

Chaos w mleczarni i wyścig z czasem w 19. odcinku "Farmy"

Mieszkańcy Domu ruszą do pracy, próbując uzupełnić brakujące produkty mleczne i wykonać zadanie tygodnia. Aksel będzie się denerwować, czy zapamiętał wszystkie szczegóły, a przygotowanie serów i przetworów znowu wymknie się spod kontroli. Niektórzy będą pewni, że wszystko zostało zrobione prawidłowo – inni będą mieli wątpliwości, co tylko podgrzeje napięcie.

Złamane zasady i konsekwencje

Rządy Farmera Tygodnia pogrążą się w chaosie. Jedno złamanie zasad przez uczestnika może sprowadzić dotkliwe konsekwencje na całą grupę, w tym tydzień bez jedzenia. Agnieszce puszczą nerwy – nie spodoba się żartobliwe podejście Henryka i sposób zarządzania Aksela. Farmerka zacznie strofować wszystkich, próbując przywrócić porządek.

Na Farmie zbliża się także trzecia nominacja do pojedynku. Jej wynik może całkowicie zmienić układ sił w gospodarstwie. Szymon i Beata rozliczą Farmerów nie tylko z wykonanej pracy, lecz także z ostatnich decyzji i strategii. Stawka jest wysoka – wózek pełen jedzenia i pieniądze albo dotkliwe konsekwencje za błędy.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.