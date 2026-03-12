Farma 5, odcinek 19: Dominika opuści Farmę? Wrócą problemy zdrowotne z przeszłości

Problemy Dominiki w 19. odcinku "Farmy"

Dominika od początku trzeciego tygodnia zmagała się z wymagającymi zadaniami i zmęczeniem fizycznym. Jednak podczas 19. odcinka "Farmy" ból z dawnych czasów powróci ze zdwojoną siłą, uniemożliwiając jej normalną pracę przy zadaniach mlecznych i porządkowych.

Wsparcie grupy i reakcja medyków

Pozostali Farmerzy natychmiast zauważą, że Dominika nie daje rady dotrzymać kroku reszcie grupy, nie z jej winy. Nie obędzie się bez nerwów – część uczestników próbuje pomóc, część wyrażała frustrację z powodu opóźnień w realizacji zadania tygodnia. Na Farmę wezwana zostanie ekipa medyczna, aby ocenić stan zdrowia Dominiki i zdecydować, czy będzie mogła kontynuować udział w programie.

Czy Dominika zostanie na Farmie?

Sytuacja uczestniczki jest poważna. W tle narośnie presja czasu – mieszkańcy Domu muszą uzupełnić brakujące produkty i przygotować mleczne przetwory. Dominika stoi więc przed trudnym wyborem: walczyć mimo bólu czy odpuścić i opuścić Farmę.

Choć w 19. odcinku napięcie wynika z wielu czynników – złamanych zasad, nominacji czy chaosu w mleczarni – to właśnie dramatyczny moment związany z Dominiką przyciągnie uwagę widzów. Jej sytuacja pokaże, że życie na Farmie to nie tylko rywalizacja i strategia, ale też fizyczne wyzwania, które mogą zmienić losy uczestników w ciągu jednej chwili.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.