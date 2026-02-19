Farma 5, odcinek 4: Andrzej zdecyduje o pojedynku! Nadchodzi prawdziwa wojna na farmie

Co wydarzy się w 4 odcinku "Farmy"?

W 4 odcinku piątego sezonu „Farmy” emocje znów sięgną zenitu, a nieporozumienia eskalują. Po swoim zwycięstwie Andrzej zyska ogromną władzę, ale też stanie przed trudną decyzją – będzie musiał wskazać jednego uczestnika do pojedynku nagłej śmierci. Każda ze szop również wybierze swojego kandydata, co w jednej chwili może całkowicie zmienić układ sił na gospodarstwie.

Andrzej to 31-latek z Żywca, mieszkający w Oslo, kelner i aspirujący fotomodel, wyróżnia się tajemniczością i nieprzewidywalnością. Z jednej strony otwarty i towarzyski, z drugiej zamknięty i trudny do odczytania. Wychowany na wsi, dobrze radzi sobie w pracy blisko natury, a rywalizacja i wyzwania to jego żywioł.

Pojedynek "nagłej śmierci" oznacza opuszczenie programu

Stawką rywalizacji będzie wszystko – przegrany od razu opuści program i straci szansę na walkę o główną nagrodę 200 tysięcy złotych. Widzowie przekonają się, czy Andrzej postawi na uczciwą grę, czy wykorzysta przewagę i wskaże najsłabsze ogniwo, by wzmocnić swoją pozycję. Nadchodzący pojedynek może rozpocząć prawdziwą wojnę między uczestnikami, a napięcie między szopami tylko wzrośnie. Tym bardziej, że przegrany w pojedynku "nagłej śmierci" opuszcza program i automatycznie odpada z gry.

Farma - gdzie i kiedy oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:30 oraz w piątki o 19:55 na antenie Polsatu.