Akacjowa 38, odcinek 826: Skandal na przyjęciu. Tego gościa nikt się nie spodziewał

Spis treści
Dramatyczne chwile Inigo i Flory
Dla właścicieli La Deliciosy nadchodzą czarne chmury. Inigo i Flora znaleźli się w potrzasku, a grunt dosłownie pali im się pod nogami. Długi rosną w zastraszającym tempie, a lokal świeci pustkami, co zwiastuje finansową katastrofę. Czy rodzeństwo zdoła uniknąć bankructwa? W tym samym czasie z Paryża napływają wieści od Marii Louisy. Dziewczyna w swoim pierwszym liście donosi, że jest bardzo szczęśliwa, co stanowi jaskrawy kontrast dla problemów trapiących mieszkańców Akacjowej 38.
Bolesna prawda o Cayetanie
Emocji nie zabraknie również w wątku Jaimego. Mężczyzna domaga się prawdy i prosi Fabianę, by opowiedziała mu wszystko o Cayetanie. Kobieta spełnia jego prośbę, ale robi to z wielkim smutkiem, odkrywając bolesne karty przeszłości. To jednak zaledwie cisza przed burzą, która ma rozpętać się u Diega i Blanki.
Szokujący powrót dawnej kochanki
Prawdziwy wstrząs czeka bohaterów podczas przyjęcia zorganizowanego przez Diega i Blankę. Wśród gości znajdują się między innymi Celia i Felipe, którzy nie spodziewają się żadnych rewelacji. Atmosfera gęstnieje, gdy w progu staje delegatka związków zawodowych ze strajkującej kopalni złota. Gdy tożsamość kobiety wychodzi na jaw, wszyscy zamierają. Okazuje się nią Huertas Lopez, była kelnerka i, co gorsza, dawna kochanka Felipe. Jak na to niespodziewane spotkanie zareaguje jego żona?
Mroczne tajemnice Akacjowej 38
Dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z hiszpańskim hitem, warto przypomnieć, od czego zaczął się ten pełen intryg serial. Wszystko zainicjowała dramatyczna historia Carmen, ciężarnej kobiety, która w obronie własnej uderzyła brutalnego męża, będąc pewną, że go zabiła. Po ucieczce i porodu w lesie, Carmen zmuszona była zostawić córkę w sierocińcu. Zmieniając tożsamość na Manuela, trafiła do budynku przy Akacjowej 38, gdzie służąc bogaczom, skrywała swoją mroczną przeszłość.
Gwiazdorska obsada serialu
W rolach głównych, które pokochali polscy widzowie, występują:
- Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco jako Teresa Sierra
- Sara Miquel jako Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou jako Martín Enraje
- Mónica Portillo jako Humildad Varela
- Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén jako Elvira Valverde
- Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero
- Elena González jako Blanca Dicenta Koval