La Promesa, odcinek 356: Cruz odkrywa wielką tajemnicę Petry

Wydarzenia z poprzedniego odcinka serialu La promesa. Żałoba po zmarłym Felicianie

Odejście Feliciana sprawiło, że służba pracująca w luksusowej posiadłości pogrążyła się w głębokim smutku. Aby nie narażać dochodzącego do siebie Curra na dodatkowy wstrząs, Alonso wydał kategoryczny zakaz informowania go o zgonie młodego lokaja. Z kolei Salvador zaczął pozytywnie wspominać zmarłego kompana dzięki szczerej rozmowie przeprowadzonej z Maríą. Mieszkańcy pałacu cieszyli się z lepszego samopoczucia Curra i rozpoczęli przygotowania do uroczystej kolacji, chociaż sama Jana odczuwała spory niepokój z powodu podwyższonej temperatury chłopaka.

Streszczenie 356. odcinka La promesa. Markiza Cruz poznaje ukrywany sekret Petry

W najnowszej odsłonie produkcji wszyscy bohaterowie opłakują Feliciana i po raz ostatni się z nim żegnają. Zrozpaczona Petra w ogóle nie potrafi odejść od ciała zmarłego. Markiza Cruz stara się odciągnąć kobietę od zwłok i w ten sposób zupełnie przypadkowo odkrywa najpilniej strzeżoną tajemnicę swojej pracownicy. Zaskoczona arystokratka zdecydowała się jednak na wyjątkowo wspaniałomyślny uczynek względem podwładnej. W tym samym czasie Alonso wyraża ogromną wdzięczność Ablowi oraz Janie za uratowanie życia Curro, a pomiędzy pokojówką a Manuelem wybucha kolejna pełna negatywnych emocji awantura.

Kiedy i gdzie oglądać 356. odcinek hiszpańskiego serialu La promesa

Widzowie mogą śledzić losy ulubionych bohaterów od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 356. odcinka została zaplanowana na środę 25 marca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich wyemitowanych części za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD. Fani zagranicznej produkcji mogą również zapoznać się w sieci z zestawieniami prezentującymi pięć głównych powodów, dla których warto regularnie śledzić ten popularny hiszpański format.

Fabuła i pełna obsada aktorska produkcji La promesa

Główna bohaterka Jana z każdym dniem poznaje coraz więcej mrocznych sekretów rodziny Lujan. Dziewczyna ukrywa swoje prawdziwe motywacje i próbuje przetrwać w niebezpiecznym środowisku pełnym dworskich intryg oraz ciągłych konfliktów między bogaczami a lokalną służbą. Jej trudną sytuację dodatkowo komplikuje zawiła relacja z Manuelem, która zmusza ją do wybierania między pragnieniem wymierzenia sprawiedliwości a narastającym uczuciem miłości. Napięcie w luksusowej rezydencji nieustannie rośnie, a poszukiwana przez pokojówkę prawda może wkrótce okazać się wyjątkowo wstrząsająca.

W serialu występują:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

Eva Martín grająca Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho odgrywający Manuela Luján Ezquerdo

María Castro w roli Píi Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval wcielająca się w Simonę Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas grająca Catalinę Luján

Paula Losada w roli Jimeny

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González odgrywający Juana Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún wcielający się w Lopego Ruiza

Sara Molina grająca Maríę Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera w roli Conrado Funesa