W 406. epizodzie Cruz za wszelką cenę usiłowała wydobyć z Manuela informację o kobiecie, do której zapałał uczuciem. Prawdziwy punkt kulminacyjny nastąpił w 407. odcinku, kiedy to Manuel ostatecznie przyznał żonie, że nie darzy jej miłością, a ich związek jest bezpowrotnie zrujnowany. Zraniona Jimena była wówczas głęboko przekonana, że to Blanka Palomar uwikłała się w romans z jej mężem, co sprawiło, że sytuacja w posiadłości stawała się coraz bardziej napięta. W 408. odcinku emocje sięgnęły zenitu, gdy zdesperowana kobieta zaczęła grozić Ablowi, że zrujnuje mu karierę i życie, jeśli ten ośmieli się wyjawić prawdę o jej rzekomej ciąży, podczas gdy rodzice Jimeny zaczęli nalegać na przymusowy wyjazd małżeństwa do Madrytu.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 409: Jana przerażona groźbami Jimeny

W 409. odsłonie "La Promesy" klimat w pałacu robi się nie do zniesienia z powodu licznych tajemnic, a kluczowych bohaterów ogarnia coraz większy lęk. Jana jest w stałym strachu – służąca ma pełną świadomość, że jeżeli Jimena dowie się o jej zażyłości z Manuelem, jej egzystencja w rezydencji legnie w gruzach.

Z kolei Manuel wie, że zasugerowana przez teściów przeprowadzka do Madrytu to wyłącznie ułuda, która nie uzdrowi ich rozpadającego się związku. Co gorsza, Abel nie chce dłużej poddawać się groźbom i stanowczo wymaga od Jimeny, aby ostatecznie przyznała się do kłamstwa dotyczącego ciąży.

Czy spanikowana Jana zdoła w odpowiednim momencie zamaskować ślady swojej słabości do panicza, zanim mściwa i wybuchowa Jimena odkryje fakty i wyleje na nią swoją wściekłość? Jak zareaguje Manuel, gdy jego małżonka zorientuje się, że to nie Blanka, a zwykła pokojówka rozdzieliła ich drogi? Czy Abel zrealizuje swoje groźby i jako pierwszy przedstawi rodzinie Lujan szokującą prawdę o oszustwach Jimeny?

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Gdzie i kiedy oglądać 409. odcinek "La Promesa - pałac tajemnic"?

Hiszpańską telenowelę „La promesa – pałac tajemnic” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Z kolei 409. epizod pojawi się w telewizji w czwartek, 11 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed ekrany w tym czasie, mają możliwość obejrzenia wszystkich, zarówno starszych, jak i najnowszych odcinków w internecie na platformie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic": Fabuła i aktorzy

Im głębiej Jana bada mroczne sprawy rodu Lujan, tym więcej spisków i zagadek wychodzi na jaw w murach La Promesy. Każdy kolejny dzień to nowe trudności – młoda kobieta musi nie tylko maskować swój prawdziwy cel, ale również radzić sobie w otoczeniu pełnym machinacji, podstępów i napięć pomiędzy arystokracją a personelem. Jej zażyłość z Manuelem dodatkowo pogmatwała jej położenie, zmuszając do wyboru pomiędzy chęcią wendetty a kiełkującą miłością. Tymczasem w rezydencji atmosfera gęstnieje, a nadchodzące sytuacje sugerują, że prawda, do której tak usilnie dąży, może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładała.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes