La Promesa, odcinki 354-358: Feliciano po nieudanej operacji umiera w ramionach matki

Wydarzenia z poprzednich odcinków serialu La promesa - pałac tajemnic

W ostatnich epizodach hiszpańskiej produkcji Curro odniósł poważne obrażenia w trakcie polowania. Fakt, że mężczyzna przeżył postrzał, wywołał ogromne rozczarowanie u Cruz i Lorenzo. Choć doktor Sandoval nalegał na transport do szpitala, Lorenzo stanowczo to odrzucił. W tej sytuacji leczenia w pałacu podjął się Abel, a dawczynią krwi została Jana. Operacja usunięcia kuli wiązała się z dużym ryzykiem, dlatego Manuel z Janą musieli polecieć do Puebli de Tera, aby zdobyć niezbędny do znieczulenia eter. W międzyczasie operowany po wypadku na polowaniu Feliciano zaczął czuć się coraz gorzej, mimo początkowej poprawy. Ściągnięty przez Teresę medyk z miasteczka ocenił, że pierwsza operacja została przeprowadzona błędnie i pacjenta nie da się już uratować. W pałacowych korytarzach pojawiła się księżna Cerezuelos, rozpoznając w Verze byłą służącą hrabiego Ballestera, co wywołało spore zamieszanie. Do rezydencji powróciła również Maria Fernandez, a Martina wyznała Catalinie miłość do Curra. Sam zabieg Curra ostatecznie się powiódł, lecz pacjent nie odzyskiwał przytomności, potęgując obawy Abla o przedawkowanie eteru. Na horyzoncie pojawiła się też Virtudes, córka Simony, co sprawiło, że Cruz i Lorenzo wpadli w panikę z powodu widma ujawnienia ich mrocznych sekretów.

JAK O SIEBIE ZADBAĆ? | ROZMOWY OD SERCA RADIO ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

La promesa - pałac tajemnic odcinek 354. Śmierć Feliciano

W 354. epizodzie Jana przeżywa prawdziwy szok, gdy dowiaduje się, że powodem umierania Feliciano jest niewydolność nerek. Z kolei umierający mężczyzna błaga Teresę, aby po jego odejściu ułożyła sobie życie z kimś innym. W tym samym czasie Curro wybudza się ze śpiączki. Catalina decyduje się na oświadczyny i prosi Pelayo o rękę. Ostatecznie dochodzi do najgorszego i Feliciano wydaje ostatnie tchnienie, umierając w ramionach swojej matki.

La promesa - pałac tajemnic odcinek 355. Curro wraca do zdrowia

Po tragicznym zgonie Feliciana, cała służba pracująca w La Promesie pogrąża się w głębokiej żałobie. Alonso wydaje kategoryczny zakaz informowania Curra o śmierci lokaja, obawiając się, że taki szok mógłby mu zaszkodzić. Po szczerej rozmowie z Maríą, Salvador zaczyna z uśmiechem i radością wracać pamięcią do chwil spędzonych ze zmarłym przyjacielem. Mieszkańcy pałacu są zachwyceni poprawą stanu zdrowia Curra i z tej okazji rozpoczynają przygotowania do uroczystej kolacji. Niepokój Jany budzi jednak gorączka, z którą wciąż zmaga się rekonwalescent.

La promesa - pałac tajemnic odcinek 356. Tajemnica Petry wychodzi na jaw

Wszyscy bliscy i znajomi w wielkim smutku opłakują zmarłego Feliciana, przygotowując się do ostatecznego pożegnania. Zrozpaczona Petra nie potrafi odejść od ciała zmarłego nawet na krok. Kiedy markiza stara się wpłynąć na jej zachowanie, zupełnie przypadkowo odkrywa pilnie strzeżony sekret swojej pokojówki. Pomimo ogromnego zaskoczenia, decyduje się na wspaniałomyślny gest. Tymczasem Alonso wyraża wdzięczność Ablowi i Janie za to, że udało im się ocalić życie Curro. Z kolei pomiędzy Janą a Manuelem wybucha kolejna, pełna emocji kłótnia.

La promesa - pałac tajemnic odcinek 357. Zawody lotnicze Manuela

Alonso wspólnie z Manuelem starają się zrekonstruować przebieg tragicznego wypadku, do którego doszło podczas polowania. Wstrząśnięci śmiercią Feliciana, Salvador i Maria decydują się na podjęcie kluczowego postanowienia dotyczącego ich przyszłości. Simonę odwiedza jej córka, Virtudes, która dzieli się z matką swoimi bolesnymi doświadczeniami. W międzyczasie Manuel informuje swoich rodziców o chęci wzięcia udziału w zawodach lotniczych. Mężczyzna stara się również uświadomić Janie, że Abel ukrywa przed nią prawdę i nie jest z nią całkowicie szczery.

La promesa - pałac tajemnic odcinek 358. Stypa i wspomnienia z dzieciństwa

Personel pałacu z niecierpliwością oczekuje na powrót Petry i Teresy z ceremonii pogrzebowej Feliciana. Lope bierze na siebie organizację stypy i przygotowuje wyjątkowe danie dedykowane pamięci zmarłego kompana. Nagle do jadalni dla służby wchodzi markiza, która ma do przekazania stanowcze żądanie. W innym miejscu Catalina informuje, że jej ceremonia zaślubin z don Pelayo będzie miała bardzo skromny charakter, co spotyka się z głośnym sprzeciwem rodziny. Postrzelony wcześniej Curro bardzo powoli odzyskuje siły, a Cruz, ignorując zalecenia medyków, wyjawia mu prawdę o śmierci Feliciana. Panna Catalina oraz Virtudes, córka kucharki Simony, z sentymentem wspominają lata swojego dzieciństwa spędzone w murach La Promesy. Maria, nie chcąc dłużej czekać na krok ze strony Salvadora, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i napisać do niego list miłosny, w czym prosi o wsparcie Janę.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 354-358 zostanie wyemitowana w dniach od 23 do 27 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

