La Promesa, odcinek 355: Śmierć Feliciano wstrząsa pałacem. Jana drży o życie gorączkującego Curra

Podsumowanie wydarzeń z 354. odcinka. Rozpacz matki i trudne zaręczyny w pałacu

W 354. odsłonie hiszpańskiej produkcji główna bohaterka przeżyła ogromny wstrząs na wieść o tym, że u Feliciano postępuje śmiertelna niewydolność nerek. Umierający mężczyzna zdążył jeszcze poprosić Teresę o to, aby po jego odejściu znalazła szczęście u boku kogoś innego. W tym samym czasie Curro nareszcie odzyskał przytomność po długiej walce. Widzowie byli również świadkami sytuacji, w której Catalina oświadczyła się zaskoczonemu Pelayo. Ostatecznie chory Feliciano wydał ostatnie tchnienie, umierając na rękach swojej zrozpaczonej matki.

Streszczenie 355. odcinka serialu La Promesa. Żałoba po śmierci Feliciano

Odejście młodego lokaja sprawia, że cała służba pracująca w luksusowej posiadłości pogrąża się w głębokim smutku. Załamana Teresa odbiera liczne wyrazy współczucia od reszty mieszkańców pałacu. Wsparcie oferuje jej między innymi Catalina, która obiecuje pokojówce pełne wsparcie ze strony całej arystokratycznej rodziny. Pogrążona w rozpaczy kobieta odpowiada jednak z ogromnym żalem, że na jakąkolwiek pomoc jest już niestety zdecydowanie za późno.

W trosce o zdrowie powracającego do sił Curra, Alonso kategorycznie zakazuje informowania go o tragicznej śmierci pracownika. Tymczasem Salvador odbywa szczerą rozmowę z Maríą, co pozwala mu z uśmiechem i radością wspominać zmarłego przyjaciela. Reszta domowników z ogromnym entuzjazmem przyjmuje wieści o lepszym samopoczuciu Curra i rozpoczyna przygotowania do uroczystej kolacji. Niestety, Jana dostrzega u rekonwalescenta niepokojącą gorączkę, co wywołuje u niej strach, że mężczyzna może ostatecznie podzielić tragiczny los zmarłego niedawno Feliciano.

Emisja 355. odcinka La Promesa w TVP2. Kiedy oglądać serial?

Telewizyjna Dwójka emituje ten popularny hiszpański format w każde popołudnie od poniedziałku do piątku, dokładnie o godzinie 15:05. Premierę najnowszego, 355. epizodu zaplanowano na wtorek, 24 marca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie śledzić losów ulubionych bohaterów na żywo w telewizji, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Zarówno najświeższe, jak i wszystkie poprzednie odcinki telenoweli są stale udostępniane dla widzów za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD.

Tajemnice rodziny Lujan. O czym opowiada hiszpańska telenowela i kto w niej gra?

Główna bohaterka nieustannie bada mroczne sekrety arystokratycznego rodu Lujan, natrafiając na coraz to nowsze intrygi ukrywane za zamkniętymi drzwiami wielkiej posiadłości. Funkcjonowanie w pałacu wymaga od dziewczyny ciągłego maskowania swoich rzeczywistych celów oraz umiejętnego lawirowania w gąszczu pałacowych manipulacji na linii służba-panowie. Jej wyjątkowo zawiła relacja z Manuelem zmusza ją do trudnego wyboru między zaplanowanym odwetem a prawdziwą miłością. Z każdym dniem atmosfera staje się coraz bardziej gęsta, a wychodzące na jaw fakty sugerują, że poszukiwana przez nią prawda przerośnie jej najśmielsze oczekiwania.

W stałej obsadzie tej popularnej kostiumowej produkcji znaleźli się następujący hiszpańscy aktorzy:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

Eva Martín odgrywająca rolę Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako charyzmatyczny Alonso de Luján

Arturo Sancho występujący jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro grająca Píę Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez w roli Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero wcielająca się w Candelę Garcíę

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada odgrywająca Jimenę

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González występujący jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez w roli Petry Arcos

Enrique Fortún grający Lope Ruiza

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón wcielająca się w Lolę Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes

