La Promesa, odcinek 354: Catalina oświadcza się Pelayo!

W minionej, 353. odsłonie hiszpańskiej produkcji operacja wyciągnięcia pocisku z ciała Curro zakończyła się sukcesem, jednak pacjent nie odzyskiwał przytomności. Zaniepokojony Abel podejrzewał przedawkowanie eteru podczas zabiegu. Miejscowy medyk wydał tragiczny werdykt, z którego wynikało, że błędy chirurgiczne przekreśliły szanse na ocalenie Feliciana. W rezydencji niespodziewanie zjawiła się córka Simony, Virtudes. Równocześnie Lorenzo oraz Cruz wpadli w panikę na myśl o potencjalnym ujawnieniu niewygodnych dla nich faktów.

Oświadczyny Cataliny i dramatyczna śmierć w 354. odcinku La Promesa

Przebudzony wreszcie Curro wraca do żywych, co przynosi ogromną ulgę zmartwionym bliskim. Tymczasem zakochana Catalina prosi Pelayo o rękę, a mężczyzna z ogromnym entuzjazmem godzi się na wspólne życie. Tragiczny finał spotyka natomiast Feliciano, który na łożu śmierci błaga Teresę, aby po jego odejściu znalazła szczęście u boku kogoś innego. Po tych wstrząsających słowach mężczyzna umiera prosto w jej objęciach na skutek fatalnie przeprowadzonej interwencji medycznej po postrzale. Dramatyczne odejście ukochanego całkowicie załamuje pogrążoną w rozpaczy Janę.

Kiedy i gdzie oglądać 354. odcinek hiszpańskiej telenoweli La Promesa?

Popularna produkcja kostiumowa gości na ekranach telewizorów w dni powszednie, punktualnie o godzinie 15:05 w paśmie stacji TVP2. Fani mogą spodziewać się premiery 354. epizodu w poniedziałek, 23 marca 2026 roku. Dla osób niemogących śledzić losów bohaterów w tradycyjnej ramówce, nadawca udostępnia wszystkie dotychczasowe oraz najnowsze wydania na swojej oficjalnej platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada serial La Promesa i jacy aktorzy w nim występują?

Pokojówka Jana z każdym dniem coraz mocniej wchodzi w niebezpieczny świat tajemnic ukrywanych przez zamożny ród Lujanów. Posiadłość kryje mroczne intrygi, a główna bohaterka musi skutecznie maskować swoje prawdziwe cele, balansując pomiędzy obowiązkami służby a bezwzględnymi manipulacjami arystokratów. Jej sytuację dodatkowo utrudnia zawiła relacja uczuciowa z Manuelem, która stawia ją przed dramatycznym dylematem pomiędzy pożądaniem a chęcią wzięcia odwetu. Gęstniejąca w pałacu atmosfera zapowiada, że poszukiwana prawda zszokuje ją o wiele mocniej, niż zakładała na początku swojej drogi.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)