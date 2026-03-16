La Promesa, odcinek 354: Catalina oświadcza się Pelayo!

Spis treści
W minionej, 353. odsłonie hiszpańskiej produkcji operacja wyciągnięcia pocisku z ciała Curro zakończyła się sukcesem, jednak pacjent nie odzyskiwał przytomności. Zaniepokojony Abel podejrzewał przedawkowanie eteru podczas zabiegu. Miejscowy medyk wydał tragiczny werdykt, z którego wynikało, że błędy chirurgiczne przekreśliły szanse na ocalenie Feliciana. W rezydencji niespodziewanie zjawiła się córka Simony, Virtudes. Równocześnie Lorenzo oraz Cruz wpadli w panikę na myśl o potencjalnym ujawnieniu niewygodnych dla nich faktów.
Oświadczyny Cataliny i dramatyczna śmierć w 354. odcinku La Promesa
Przebudzony wreszcie Curro wraca do żywych, co przynosi ogromną ulgę zmartwionym bliskim. Tymczasem zakochana Catalina prosi Pelayo o rękę, a mężczyzna z ogromnym entuzjazmem godzi się na wspólne życie. Tragiczny finał spotyka natomiast Feliciano, który na łożu śmierci błaga Teresę, aby po jego odejściu znalazła szczęście u boku kogoś innego. Po tych wstrząsających słowach mężczyzna umiera prosto w jej objęciach na skutek fatalnie przeprowadzonej interwencji medycznej po postrzale. Dramatyczne odejście ukochanego całkowicie załamuje pogrążoną w rozpaczy Janę.
Kiedy i gdzie oglądać 354. odcinek hiszpańskiej telenoweli La Promesa?
Popularna produkcja kostiumowa gości na ekranach telewizorów w dni powszednie, punktualnie o godzinie 15:05 w paśmie stacji TVP2. Fani mogą spodziewać się premiery 354. epizodu w poniedziałek, 23 marca 2026 roku. Dla osób niemogących śledzić losów bohaterów w tradycyjnej ramówce, nadawca udostępnia wszystkie dotychczasowe oraz najnowsze wydania na swojej oficjalnej platformie streamingowej TVP VOD.
O czym opowiada serial La Promesa i jacy aktorzy w nim występują?
Pokojówka Jana z każdym dniem coraz mocniej wchodzi w niebezpieczny świat tajemnic ukrywanych przez zamożny ród Lujanów. Posiadłość kryje mroczne intrygi, a główna bohaterka musi skutecznie maskować swoje prawdziwe cele, balansując pomiędzy obowiązkami służby a bezwzględnymi manipulacjami arystokratów. Jej sytuację dodatkowo utrudnia zawiła relacja uczuciowa z Manuelem, która stawia ją przed dramatycznym dylematem pomiędzy pożądaniem a chęcią wzięcia odwetu. Gęstniejąca w pałacu atmosfera zapowiada, że poszukiwana prawda zszokuje ją o wiele mocniej, niż zakładała na początku swojej drogi.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)