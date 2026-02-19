Fani serialu wstrzymali oddech, gdy w poprzednim odcinku ważyły się losy Zeynep. Sytuacja wydawała się beznadziejna, a pożegnanie z mężem wycisnęło łzy z oczu niejednego widza. W tle rozgrywały się brudne gierki Songul, która szantażem zmuszała innych do przestępstw. Teraz jednak nadchodzi moment prawdy. Czy poświęcenie Halila wystarczy, by odwrócić bieg wydarzeń?

Co wydarzy się w 367. odcinku "Wichrowego wzgórza"?

W najnowszym epizodzie napięcie nie opada ani na chwilę. Halil nie waha się ani sekundy i oddaje krew w szpitalu, by ratować ukochaną. Czy jego determinacja przyniesie skutek? Mamy dobre wieści – lekarzom udaje się dokonać niemal niemożliwego. Zeynep i jej nienarodzone dziecko zostają uratowani. To chwila wielkiej ulgi, ale niestety, spokój nie potrwa długo. W międzyczasie Arzu decyduje się na odważny krok i ostatecznie demaskuje intrygi Songul. Czy to koniec jej panowania?

Tymczasem nad głową Halila zbierają się czarne chmury. Muzaffer jest przekonany, że to właśnie on odpowiada za śmierć Gözde. Wujek nie zamierza puścić tego płazem i planuje krwawą zemstę. Jakby tego było mało, dochodzi do katastrofy – w fabryce mąki wybucha pożar. Czy to przypadek, czy celowe działanie? Wątek miłosny również nabiera rumieńców: Kumru wysyła Umutowi wiadomość z wyznaniem uczuć, a Eren staje w obliczu utraty dachu nad głową, gdy dowiaduje się o planach sprzedaży domu.

Gdzie i kiedy oglądać serial?

Widzowie nie mogą doczekać się rozwiązania tych wątków. Serial emitowany jest regularnie w dni robocze o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Najnowszy, 367. odcinek, trafi na ekrany w czwartek, 26 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorem w porze emisji, dostępna jest alternatywa – wszystkie epizody można śledzić online na platformie TVP VOD.

Obsada i fabuła "Wichrowego wzgórza"

Produkcja podbiła serca polskich widzów, opowiadając historię trudnej miłości Zeynep i Halila. Ona wychowana w luksusie, on naznaczony traumą i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Ich losy splatają się w dramatyczny sposób, rodząc pytania o to, czy uczucie jest w stanie pokonać nienawiść. W rolach głównych występują:

Gökberk Yıldırım (wciela się w postać Halila Fırata)

(wciela się w postać Halila Fırata) Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

(jako Zeynep Aslanlı) Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako bezwzględna Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)