"Akacjowa 38" odc. 827. Jaime stawia twarde warunki. Czy Felipe ulegnie dawnej miłości?

Spis treści
Dramatyczne negocjacje i hałas na Akacjowej
Wydawało się, że sytuacja zdrowotna Jaimego jest patowa, jednak następuje niespodziewany przełom. Mężczyzna wreszcie zgadza się udać do szpitala na niezbędne badania. Jest jednak pewien haczyk – stawia on bezwzględny warunek: towarzyszyć ma mu wyłącznie Samuel. Dlaczego Jaime ufa tylko jemu? W międzyczasie Huertas udowadnia, że nie jest osobą, z którą łatwo się dyskutuje, okazując się wyjątkowo twardą negocjatorką.
Zupełnie inna atmosfera panuje u Leonor, która organizuje spotkanie intelektualistów w La Deliciosa. To wydarzenie może okazać się życiową szansą dla Iniga i Flory na zaistnienie w towarzystwie. Niestety, spokój mieszkańców kamienicy zostanie wystawiony na ciężką próbę. Służący wraz z Trini wpadają na szalony pomysł i rozpoczynają treningi do konkursu krzyków. Uciążliwe hałasy doprowadzają sąsiadów do szału.
Szczere wyznanie Felipe
Wątek miłosny również dostarczy widzom wielu wzruszeń. Wiele osób zastanawiało się, czy powrót Huertas namiesza w życiu Felipe. Mężczyzna postanawia jednak uciąć wszelkie spekulacje i odbywa poważną rozmowę z Celią. Zapewnia ukochaną, że Huertas nie robi już na nim żadnego wrażenia, a jego serce należy tylko do żony. Czy Celia uwierzy w te zapewnienia?
Mroczna przeszłość Manueli
Dla tych, którzy dopiero dołączają do grona widzów, warto przypomnieć, od czego zaczął się ten pełen intryg serial. Wszystko kręci się wokół Carmen – kobiety, która przeżyła prawdziwy koszmar z brutalnym mężem. Gdy ten próbował ją skrzywdzić, doszło do tragedii. W obronie własnej Carmen uderzyła go w głowę i, przekonana o jego śmierci, uciekła do lasu, gdzie zakopała ciało. Dramatyczny poród w trakcie ucieczki i konieczność oddania córki do przyklasztornego sierocińca na zawsze zmieniły jej życie. Teraz, jako Manuela, ukrywa swoją tożsamość, pracując w budynku przy Akacjowej 38.
Gwiazdy hiszpańskiej produkcji
Sukces serialu to w dużej mierze zasługa utalentowanej obsady, która każdego dnia przyciąga przed telewizory miliony widzów. W rolach głównych występują między innymi:
- Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco jako Teresa Sierra
- Sara Miquel jako charyzmatyczna Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou jako Martín Enraje
- Mónica Portillo jako Humildad Varela
- Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén jako Elvira Valverde
- Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero
- Elena González jako Blanca Dicenta Koval