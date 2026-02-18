"Akacjowa 38" odc. 827. Jaime stawia twarde warunki. Czy Felipe ulegnie dawnej miłości?

Dramatyczne negocjacje i hałas na Akacjowej

Wydawało się, że sytuacja zdrowotna Jaimego jest patowa, jednak następuje niespodziewany przełom. Mężczyzna wreszcie zgadza się udać do szpitala na niezbędne badania. Jest jednak pewien haczyk – stawia on bezwzględny warunek: towarzyszyć ma mu wyłącznie Samuel. Dlaczego Jaime ufa tylko jemu? W międzyczasie Huertas udowadnia, że nie jest osobą, z którą łatwo się dyskutuje, okazując się wyjątkowo twardą negocjatorką.

Zupełnie inna atmosfera panuje u Leonor, która organizuje spotkanie intelektualistów w La Deliciosa. To wydarzenie może okazać się życiową szansą dla Iniga i Flory na zaistnienie w towarzystwie. Niestety, spokój mieszkańców kamienicy zostanie wystawiony na ciężką próbę. Służący wraz z Trini wpadają na szalony pomysł i rozpoczynają treningi do konkursu krzyków. Uciążliwe hałasy doprowadzają sąsiadów do szału.

ZOBACZ TAKŻE: Pamiętacie Anę Brendę z telenoweli Dzikie serce? Jej życie wywróciło się do góry nogami

Szczere wyznanie Felipe

Wątek miłosny również dostarczy widzom wielu wzruszeń. Wiele osób zastanawiało się, czy powrót Huertas namiesza w życiu Felipe. Mężczyzna postanawia jednak uciąć wszelkie spekulacje i odbywa poważną rozmowę z Celią. Zapewnia ukochaną, że Huertas nie robi już na nim żadnego wrażenia, a jego serce należy tylko do żony. Czy Celia uwierzy w te zapewnienia?

Mroczna przeszłość Manueli

Dla tych, którzy dopiero dołączają do grona widzów, warto przypomnieć, od czego zaczął się ten pełen intryg serial. Wszystko kręci się wokół Carmen – kobiety, która przeżyła prawdziwy koszmar z brutalnym mężem. Gdy ten próbował ją skrzywdzić, doszło do tragedii. W obronie własnej Carmen uderzyła go w głowę i, przekonana o jego śmierci, uciekła do lasu, gdzie zakopała ciało. Dramatyczny poród w trakcie ucieczki i konieczność oddania córki do przyklasztornego sierocińca na zawsze zmieniły jej życie. Teraz, jako Manuela, ukrywa swoją tożsamość, pracując w budynku przy Akacjowej 38.

Gwiazdy hiszpańskiej produkcji

Sukces serialu to w dużej mierze zasługa utalentowanej obsady, która każdego dnia przyciąga przed telewizory miliony widzów. W rolach głównych występują między innymi:

Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio

Alejandra Meco jako Teresa Sierra

Sara Miquel jako charyzmatyczna Cayetana Sotelo-Ruz

Javi Chou jako Martín Enraje

Mónica Portillo jako Humildad Varela

Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado

Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval

Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén jako Elvira Valverde

Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz

Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero

Elena González jako Blanca Dicenta Koval

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.