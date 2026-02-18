"Akacjowa 38" odc. 827. Jaime stawia twarde warunki. Czy Felipe ulegnie dawnej miłości?

2026-02-18 17:07

Fani serialu "Akacjowa 38" muszą przygotować się na ogromne emocje we wtorek, 17 marca 2026 roku. W 827. odcinku Jaime w końcu decyduje się na badania, ale jego żądanie zaskakuje wszystkich. Tymczasem spokój w kamienicy zostanie brutalnie przerwany przez... nieludzkie wrzaski. Co tam się wydarzy?

Dramatyczne negocjacje i hałas na Akacjowej

Wydawało się, że sytuacja zdrowotna Jaimego jest patowa, jednak następuje niespodziewany przełom. Mężczyzna wreszcie zgadza się udać do szpitala na niezbędne badania. Jest jednak pewien haczyk – stawia on bezwzględny warunek: towarzyszyć ma mu wyłącznie Samuel. Dlaczego Jaime ufa tylko jemu? W międzyczasie Huertas udowadnia, że nie jest osobą, z którą łatwo się dyskutuje, okazując się wyjątkowo twardą negocjatorką.

Zupełnie inna atmosfera panuje u Leonor, która organizuje spotkanie intelektualistów w La Deliciosa. To wydarzenie może okazać się życiową szansą dla Iniga i Flory na zaistnienie w towarzystwie. Niestety, spokój mieszkańców kamienicy zostanie wystawiony na ciężką próbę. Służący wraz z Trini wpadają na szalony pomysł i rozpoczynają treningi do konkursu krzyków. Uciążliwe hałasy doprowadzają sąsiadów do szału.

Szczere wyznanie Felipe

Wątek miłosny również dostarczy widzom wielu wzruszeń. Wiele osób zastanawiało się, czy powrót Huertas namiesza w życiu Felipe. Mężczyzna postanawia jednak uciąć wszelkie spekulacje i odbywa poważną rozmowę z Celią. Zapewnia ukochaną, że Huertas nie robi już na nim żadnego wrażenia, a jego serce należy tylko do żony. Czy Celia uwierzy w te zapewnienia?

Mroczna przeszłość Manueli

Dla tych, którzy dopiero dołączają do grona widzów, warto przypomnieć, od czego zaczął się ten pełen intryg serial. Wszystko kręci się wokół Carmen – kobiety, która przeżyła prawdziwy koszmar z brutalnym mężem. Gdy ten próbował ją skrzywdzić, doszło do tragedii. W obronie własnej Carmen uderzyła go w głowę i, przekonana o jego śmierci, uciekła do lasu, gdzie zakopała ciało. Dramatyczny poród w trakcie ucieczki i konieczność oddania córki do przyklasztornego sierocińca na zawsze zmieniły jej życie. Teraz, jako Manuela, ukrywa swoją tożsamość, pracując w budynku przy Akacjowej 38.

Gwiazdy hiszpańskiej produkcji

Sukces serialu to w dużej mierze zasługa utalentowanej obsady, która każdego dnia przyciąga przed telewizory miliony widzów. W rolach głównych występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco jako Teresa Sierra
  • Sara Miquel jako charyzmatyczna Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou jako Martín Enraje
  • Mónica Portillo jako Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén jako Elvira Valverde
  • Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero
  • Elena González jako Blanca Dicenta Koval
