La promesa, odcinek 353: Wielki powrót córki Simony. Niespodziewana tajemnica wychodzi na jaw

Joanna Dembek
2026-03-13 15:59

„La promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym pokojówka Jana desperacko dąży do odkrycia prawdy o śmierci matki. W murach luksusowej posiadłości z początku XX wieku zemsta przeplata się z niebezpiecznymi intrygami arystokracji. Kolejne emocje czekają na widzów już 20 marca w 353. odcinku.

Co wydarzyło się w 352. odcinku „La promesa – pałac tajemnic”?

W minionym epizodzie telenoweli Cruz i Lorenzo mieli nadzieję, że ryzykowny zabieg Curra nie przyniesie pozytywnych rezultatów. Tymczasem Feliciano czuł się coraz gorzej, co skłoniło Teresę do natychmiastowego wezwania medyka z pobliskiej miejscowości. Dona Susana zdemaskowała Verę jako byłą służącą hrabiego Ballestera, co wywołało w rezydencji spore poruszenie. Kobieta cudem uniknęła kłopotliwych pytań. Z kolei Catalina wyraziła wdzięczność Pelayowi za to, że pomógł sprowadzić Marię do posiadłości.

„La promesa”, odcinek 353 – streszczenie. Walka o życie i niespodziewani goście

Zabieg wyciągnięcia pocisku kończy się sukcesem, ale Curro nie odzyskuje przytomności. Abel zaczyna się martwić, że zaaplikowano mu zbyt dużą dawkę eteru. Z kolei medyk z miasteczka ocenia, że zabieg przeprowadzony na Felicianie był wykonany nieprofesjonalnie i dla pacjenta nie ma już nadziei. W tym samym czasie w rezydencji zjawia się Virtudes, córka Simony. Cruz i Lorenzo wpadają w panikę, obawiając się, że sekret wkrótce ujrzy światło dzienne.

Rola Virtudes w serialu „La promesa”. Dramatyczne losy Simony

Najnowsze epizody wprowadzają istotną bohaterkę – Virtudes, córkę Simony. Jej przyjazd do rezydencji rzuca zupełnie nowe światło na przeszłość kucharki. Simona rzadko wspominała o swoich dzieciach, Antonim i Virtudes, a ich zniknięcie pozostawało zagadką. Powrót córki doprowadza do konfrontacji. Virtudes sądziła, że rodzice ją i brata po prostu zostawili pod opieką ciotki Luisy. Prawda okazuje się jednak wstrząsająca – Simona uciekła z powodu przemocy domowej, chcąc chronić siebie i swoje pociechy. Widzowie poznają wreszcie tragiczną historię kucharki, rozumiejąc skalę jej cierpienia i bólu po stracie bliskich.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać odcinek 353?

Telenowelę „La promesa – pałac tajemnic” można śledzić w dni powszednie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 353. epizodu zaplanowana jest na piątek, 20 marca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć odcinka w telewizji, znajdą go na platformie TVP VOD, gdzie dostępne są również wcześniejsze odsłony serialu.

„La promesa – pałac tajemnic” – o czym jest serial i kto w nim gra?

Jana, próbując odkryć tajemnice rodu Lujan, napotyka na coraz to nowsze intrygi ukryte w rezydencji La Promesa. Na każdym kroku czeka na nią wyzwanie – musi tuszować swoje zamiary, jednocześnie lawirując w świecie pełnym kłamstw, manipulacji i sporów między arystokracją a służbą. Dodatkowo jej relacja z Manuelem stawia ją przed dylematem: wybrać zemstę czy miłość. Atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta, a prawda, której Jana szuka, może być o wiele mroczniejsza, niż początkowo zakładała.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
La promesa - Virtudes, Simona
