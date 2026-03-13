La promesa, odcinek 353: Wielki powrót córki Simony. Niespodziewana tajemnica wychodzi na jaw

Co wydarzyło się w 352. odcinku „La promesa – pałac tajemnic”?

W minionym epizodzie telenoweli Cruz i Lorenzo mieli nadzieję, że ryzykowny zabieg Curra nie przyniesie pozytywnych rezultatów. Tymczasem Feliciano czuł się coraz gorzej, co skłoniło Teresę do natychmiastowego wezwania medyka z pobliskiej miejscowości. Dona Susana zdemaskowała Verę jako byłą służącą hrabiego Ballestera, co wywołało w rezydencji spore poruszenie. Kobieta cudem uniknęła kłopotliwych pytań. Z kolei Catalina wyraziła wdzięczność Pelayowi za to, że pomógł sprowadzić Marię do posiadłości.

„La promesa”, odcinek 353 – streszczenie. Walka o życie i niespodziewani goście

Zabieg wyciągnięcia pocisku kończy się sukcesem, ale Curro nie odzyskuje przytomności. Abel zaczyna się martwić, że zaaplikowano mu zbyt dużą dawkę eteru. Z kolei medyk z miasteczka ocenia, że zabieg przeprowadzony na Felicianie był wykonany nieprofesjonalnie i dla pacjenta nie ma już nadziei. W tym samym czasie w rezydencji zjawia się Virtudes, córka Simony. Cruz i Lorenzo wpadają w panikę, obawiając się, że sekret wkrótce ujrzy światło dzienne.

Rola Virtudes w serialu „La promesa”. Dramatyczne losy Simony

Najnowsze epizody wprowadzają istotną bohaterkę – Virtudes, córkę Simony. Jej przyjazd do rezydencji rzuca zupełnie nowe światło na przeszłość kucharki. Simona rzadko wspominała o swoich dzieciach, Antonim i Virtudes, a ich zniknięcie pozostawało zagadką. Powrót córki doprowadza do konfrontacji. Virtudes sądziła, że rodzice ją i brata po prostu zostawili pod opieką ciotki Luisy. Prawda okazuje się jednak wstrząsająca – Simona uciekła z powodu przemocy domowej, chcąc chronić siebie i swoje pociechy. Widzowie poznają wreszcie tragiczną historię kucharki, rozumiejąc skalę jej cierpienia i bólu po stracie bliskich.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać odcinek 353?

Telenowelę „La promesa – pałac tajemnic” można śledzić w dni powszednie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 353. epizodu zaplanowana jest na piątek, 20 marca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć odcinka w telewizji, znajdą go na platformie TVP VOD, gdzie dostępne są również wcześniejsze odsłony serialu.

„La promesa – pałac tajemnic” – o czym jest serial i kto w nim gra?

Jana, próbując odkryć tajemnice rodu Lujan, napotyka na coraz to nowsze intrygi ukryte w rezydencji La Promesa. Na każdym kroku czeka na nią wyzwanie – musi tuszować swoje zamiary, jednocześnie lawirując w świecie pełnym kłamstw, manipulacji i sporów między arystokracją a służbą. Dodatkowo jej relacja z Manuelem stawia ją przed dylematem: wybrać zemstę czy miłość. Atmosfera w pałacu staje się coraz bardziej napięta, a prawda, której Jana szuka, może być o wiele mroczniejsza, niż początkowo zakładała.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes