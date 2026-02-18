Akacjowa 38, odcinki 811-815: Ursula drży ze strachu, a Jaime przerywa milczenie

Serial "Akacjowa 38" od dawna elektryzuje polską publiczność, gromadząc przed telewizorami rzesze fanów. Emisja odbywa się niezmiennie na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 18:45. Choć wydawało się, że w życiu mieszkańców madryckiej kamienicy zapanował względny spokój, scenarzyści przygotowali prawdziwą bombę. Nadchodzące dni przyniosą rozwiązania tajemnic, które od dawna wisiały w powietrzu. Czy bohaterowie są gotowi na bolesną prawdę? Poniżej prezentujemy szczegółowe streszczenia najnowszych odcinków.

"Akacjowa 38" - odcinek 811. Poniedziałek 23.02.2026

Tydzień rozpoczyna się od bolesnych decyzji sercowych. Samuel, widząc bezsens dalszej walki, zgadza się, by Blanca odeszła do Diega. Mężczyzna jest przekonany, że stracił ukochaną bezpowrotnie. Tymczasem w sferze biznesowej również nie brakuje problemów – nowi właściciele lokalu La Deliciosa wciąż zwlekają z otwarciem, co rodzi plotki. Z kolei Felipe desperacko próbuje wkupić się w łaski wpływowych ludzi, prosząc pułkownika Valverde o protekcję w Stowarzyszeniu Patriotów, jednak spotyka się z chłodnym przyjęciem. Dramat przeżywa również Lolita, która dusi się w złotej klatce – przyszli teściowie zabraniają jej pracować, co dla energicznej kobiety jest prawdziwą udręką.

"Akacjowa 38" - odcinek 812. Wtorek 24.02.2026

Nad Akacjową zbierają się czarne chmury, ale też chwile wzruszeń. Victor i Maria Luisa pakują walizki i wyjeżdżają do Paryża, zostawiając za sobą stare życie. Równocześnie Diego planuje ucieczkę z Blancą aż do odległego Sydney. Czy ta podróż dojdzie do skutku? W tle rozgrywa się komedia pomyłek – nowi właściciele cukierni są kompletnie bezradni, a Lolita, by ratować posadę służącej u pułkownika, uczy ją udawać, że potrafi czytać. Wszystko po to, by wojskowy nie odkrył, że kobieta jest analfabetką. Sytuacja robi się jednak śmiertelnie poważna dla pułkownika Valverde – generał Zavala otwarcie mówi, że mu nie ufa, po tym jak zobaczył go w towarzystwie tajemniczej Silvii.

"Akacjowa 38" - odcinek 813. Środa 25.02.2026

Zdesperowana Lolita nie zamierza siedzieć z założonymi rękami i wbrew nowemu statusowi narzeczonej, chce podjąć pracę służącej u Celii. Czy duma jej na to pozwoli? Tymczasem w kopalni złota wybucha strajk, a przerażony don Ramon błaga Diega o pomoc w negocjacjach, co nie podoba się Rosinie, która uważa chłopaka za człowieka bez zasad. Dochodzi też do niebezpiecznego układu między Felipe a pułkownikiem. Prawnik obiecuje oczyścić zszarganą reputację wojskowego, ale w zamian żąda wprowadzenia na polityczne salony. Czy ten pakt z diabłem opłaci się obu stronom?

"Akacjowa 38" - odcinek 814. Czwartek 26.02.2026

To będzie jeden z najbardziej wstrząsających odcinków tego sezonu. Podczas gdy Inigo i Flora ponoszą sromotną klęskę przy próbie uruchomienia kawiarni, a sąsiedzi tracą cierpliwość, w domu Aldayów wydarza się cud. Don Jaime, który od dłuższego czasu leżał w śpiączce, niespodziewanie otwiera oczy. Co więcej, mężczyzna rozpoznaje Samuela. To oznacza prawdziwy koszmar dla podłej Ursuli, która wpada w panikę. Czy jej okrutne intrygi wreszcie wyjdą na światło dzienne? Tymczasem pułkownik Valverde zdobywa się na szczerość przed Silvią i wyznaje bolesną prawdę o ucieczce swojej córki.

"Akacjowa 38" - odcinek 815. Piątek 27.02.2026

Napięcie sięga zenitu. Agustina, z pomocą Lolity, wkuwa na pamięć fragmenty średniowiecznego poematu, byle tylko oszukać pułkownika podczas egzaminu z czytania. Czy fortel się uda? Mieszkańcy kamienicy żyją jednak czymś innym – powtórnym ślubem Celii i Felipe. W tle tych radosnych wydarzeń, generał Zabala planuje przeznaczyć pieniądze z dobroczynnej zbiórki na zbrojenia armii w Maroku. Najważniejsze słowa padają jednak z ust przebudzonego Jaimego. Mężczyzna odzyskuje pełną pamięć i stawia sprawę jasnop: żąda od Samuela, by wyrzucił złą Ursulę z rodziny. Czy to koniec panowania demonicznej kobiety?

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu, który podbił serca Polaków, występują wspaniali aktorzy, tworzący niezapomniane kreacje:

Elena González jako Blanca Dicenta Koval

Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero

Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval

María Blanco jako Carmen Sanjurjo

Elia Galera jako Silvia Reyes

Pilar Barrera jako Agustina López Principal

Alejandra Lorenzo jako Flora Barbosa Principal

César Vea jako Cesáreo Villar

Javi Chou jako Martín Enraje

Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado

Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén jako Elvira Valverde

Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz

