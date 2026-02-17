"Akacjowa 38". Śmiertelne niebezpieczeństwo i wyrok. Co czeka pułkownika Valverde?

Igranie ze śmiercią i zakazana miłość

Widzowie serialu "Akacjowa 38" muszą przygotować się na potężną dawkę adrenaliny. Pułkownik Valverde decyduje się na krok, który może go kosztować życie. Angażuje się w skrajnie niebezpieczną misję polegającą na zbiórce funduszy na zakup broni dla hiszpańskich wojsk stacjonujących w Afryce. Stawka jest najwyższa z możliwych – za to działanie grozi mu kara śmierci. Czy żołnierz zdaje sobie sprawę z konsekwencji? W cieniu tych dramatycznych wydarzeń kwitnie jednak życie uczuciowe bohatera. Choć Celia próbuje ostrzec Sylvię przed pułkownikiem, ten wykonuje wzruszający gest, odzyskując zagubiony kufer kobiety.

To właśnie wtedy padają najważniejsze słowa – Sylvia wyznaje mu miłość. Oliwy do ognia dolewa Felipe, który namawia wojskowego, by chwycił byka za rogi i wykorzystał drugą szansę od losu, nawet jeśli sam Valverde czuje, że na nią nie zasługuje. W tle wciąż narasta napięcie wokół Jaime i Diego, co tylko potęguje atmosferę zagrożenia.

Mroczne tajemnice Akacjowej 38

Dla tych, którzy dopiero dołączają do grona fanów, przypominamy wstrząsającą historię, od której wszystko się zaczęło. Poznajemy w niej Carmen, ciężarną kobietę żyjącą w cieniu brutalnego męża. Kiedy pijany oprawca wraca do domu i próbuje ją skrzywdzić, dochodzi do tragedii. Carmen w akcie desperackiej obrony uderza go w głowę. Przekonana, że zabiła męża, zabiera matkę i ucieka, by zakopać ciało w lesie. W trakcie tej koszmarnej ucieczki na świat przychodzi jej córka, Inocencia.

Aby ocalić dziecko, zrozpaczona matka zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując powrót. Los jednak bywa przewrotny – podczas podróży do brata Carmen zapada na zdrowiu, a ratunek przynosi jej zakochany w niej lekarz. Kobiety muszą zmienić tożsamość, by uniknąć kary. Tak rodzi się Manuela, która rozpoczyna nowe życie jako pokojówka w budynku przy tytułowej Akacjowej 38.