"Akacjowa 38", odcinek 813. Awantura o Diego. Rosina nie gryzie się w język

Wielkie emocje i trudne wybory w 813. odcinku

Widzowie "Akacjowej 38" nie będą narzekać na nudę. Lolita, mimo że została oficjalną narzeczoną Antonito, przeżywa prawdziwe rozterki. Kobieta nie potrafi odnaleźć się w nowej, wygodnej rzeczywistości i podejmuje zaskakującą decyzję – postanawia wrócić do pracy jako służąca u doña Celii. Czy to dowód na jej niezwykłą pracowitość, czy może ucieczka przed nowym statusem społecznym?

ZOBACZ TAKŻE: Mroczny pakt w "Akacjowej 38". Życie Diego jest zagrożone?

Tymczasem don Ramón stawia wszystko na jedną kartę. Prosi Diego, aby ten w jego imieniu stanął twarzą w twarz ze strajkującymi górnikami i poprowadził trudne negocjacje. W tle toczy się też gra o polityczne wpływy – Felipe składa pułkownikowi obietnicę poprawy jego nadszarpniętej reputacji w zamian za cenne kontakty. Największe emocje budzi jednak postawa Rosiny. Kobieta głośno sprzeciwia się udziałowi Diego w misji, bezlitośnie wytykając mu wątpliwą moralność. Czy jej ostry sprzeciw zablokuje działania mężczyzny?

Mroczna przeszłość i dramatyczne początki

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Akacjowa 38" to nie tylko bieżące intrygi, ale też wstrząsająca historia głównej bohaterki, Carmen. Jej losy to gotowy scenariusz na dreszczowiec. Życie ciężarnej kobiety zamieniło się w koszmar, gdy pijany mąż próbował ją zgwałcić. W akcie desperackiej samoobrony Carmen uderzyła go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że zabiła swojego oprawcę, zakopała ciało w lesie i uciekła z domu. W trakcie tej dramatycznej ucieczki na świat przyszła jej córka, Inocencia.

Decyzje, które musiała podjąć młoda matka, łamią serce. Aby chronić dziecko, zostawiła je w sierocińcu, obiecując powrót. Los jednak nie szczędził jej ciosów – nagła choroba niemal pozbawiła ją życia. Uratowana przez lekarza, zmieniła tożsamość na Manuelę i trafiła na Akacjową 38. To tam, pracując jako pokojówka, próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ukrywając przed światem swój mroczny sekret.

8

Gwiazdorska obsada hiszpańskiej produkcji

Sukces serialu to w dużej mierze zasługa aktorów, którzy brawurowo wcielają się w swoje role. Na ekranie możemy oglądać m.in.: