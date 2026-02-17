"Akacjowa 38", odcinek 813. Awantura o Diego. Rosina nie gryzie się w język

Spis treści
Wielkie emocje i trudne wybory w 813. odcinku
Widzowie "Akacjowej 38" nie będą narzekać na nudę. Lolita, mimo że została oficjalną narzeczoną Antonito, przeżywa prawdziwe rozterki. Kobieta nie potrafi odnaleźć się w nowej, wygodnej rzeczywistości i podejmuje zaskakującą decyzję – postanawia wrócić do pracy jako służąca u doña Celii. Czy to dowód na jej niezwykłą pracowitość, czy może ucieczka przed nowym statusem społecznym?
Tymczasem don Ramón stawia wszystko na jedną kartę. Prosi Diego, aby ten w jego imieniu stanął twarzą w twarz ze strajkującymi górnikami i poprowadził trudne negocjacje. W tle toczy się też gra o polityczne wpływy – Felipe składa pułkownikowi obietnicę poprawy jego nadszarpniętej reputacji w zamian za cenne kontakty. Największe emocje budzi jednak postawa Rosiny. Kobieta głośno sprzeciwia się udziałowi Diego w misji, bezlitośnie wytykając mu wątpliwą moralność. Czy jej ostry sprzeciw zablokuje działania mężczyzny?
Mroczna przeszłość i dramatyczne początki
"Akacjowa 38" to nie tylko bieżące intrygi, ale też wstrząsająca historia głównej bohaterki, Carmen. Jej losy to gotowy scenariusz na dreszczowiec. Życie ciężarnej kobiety zamieniło się w koszmar, gdy pijany mąż próbował ją zgwałcić. W akcie desperackiej samoobrony Carmen uderzyła go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że zabiła swojego oprawcę, zakopała ciało w lesie i uciekła z domu. W trakcie tej dramatycznej ucieczki na świat przyszła jej córka, Inocencia.
Decyzje, które musiała podjąć młoda matka, łamią serce. Aby chronić dziecko, zostawiła je w sierocińcu, obiecując powrót. Los jednak nie szczędził jej ciosów – nagła choroba niemal pozbawiła ją życia. Uratowana przez lekarza, zmieniła tożsamość na Manuelę i trafiła na Akacjową 38. To tam, pracując jako pokojówka, próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ukrywając przed światem swój mroczny sekret.
Gwiazdorska obsada hiszpańskiej produkcji
Sukces serialu to w dużej mierze zasługa aktorów, którzy brawurowo wcielają się w swoje role. Na ekranie możemy oglądać m.in.:
- Gonzalo Trujillo jako nieustępliwy Mauro San Emeterio,
- Alejandra Meco w roli Teresy Sierra,
- Sara Miquel jako charyzmatyczna Cayetana Sotelo-Ruz,
- Rebeca Alemañy jako ulubienica widzów, Lolita Casado,
- Sandra Marchena w roli temperamentnej Rosiny Rubio,
- Rubén de Eguía jako budzący kontrowersje Diego Alday Roncero.