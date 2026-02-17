"Akacjowa 38", odcinek 813. Awantura o Diego. Rosina nie gryzie się w język

AR
2026-02-17 17:30

Fani "Akacjowej 38" muszą przygotować się na potężną dawkę emocji. Już w środę, 25 lutego 2026 roku, na ekranach zobaczymy sceny, które mogą zmienić układ sił w madryckiej kamienicy. Czy decyzja Lolity zszokuje domowników? Atmosfera gęstnieje również wokół Diego, którego moralność zostaje poddana ostrej ocenie. Co tam się wydarzy?

Sandra Marchena jako Rosina Rubio z serialu Akacjowa 38, ubrana w elegancką, ciemną suknię z wysokim kołnierzem i ozdobną broszką w kształcie kamei. Kobieta ma upięte ciemne włosy i kolczyki. Tło stanowi wnętrze z oknem. Więcej o losach bohaterów przeczytasz na Super Seriale.

i

Autor: RTVE.es Sandra Marchena jako Rosina Rubio z serialu "Akacjowa 38", ubrana w elegancką, ciemną suknię z wysokim kołnierzem i ozdobną broszką w kształcie kamei. Kobieta ma upięte ciemne włosy i kolczyki. Tło stanowi wnętrze z oknem. Więcej o losach bohaterów przeczytasz na Super Seriale.

Wielkie emocje i trudne wybory w 813. odcinku

Widzowie "Akacjowej 38" nie będą narzekać na nudę. Lolita, mimo że została oficjalną narzeczoną Antonito, przeżywa prawdziwe rozterki. Kobieta nie potrafi odnaleźć się w nowej, wygodnej rzeczywistości i podejmuje zaskakującą decyzję – postanawia wrócić do pracy jako służąca u doña Celii. Czy to dowód na jej niezwykłą pracowitość, czy może ucieczka przed nowym statusem społecznym?

ZOBACZ TAKŻE: Mroczny pakt w "Akacjowej 38". Życie Diego jest zagrożone?

Tymczasem don Ramón stawia wszystko na jedną kartę. Prosi Diego, aby ten w jego imieniu stanął twarzą w twarz ze strajkującymi górnikami i poprowadził trudne negocjacje. W tle toczy się też gra o polityczne wpływy – Felipe składa pułkownikowi obietnicę poprawy jego nadszarpniętej reputacji w zamian za cenne kontakty. Największe emocje budzi jednak postawa Rosiny. Kobieta głośno sprzeciwia się udziałowi Diego w misji, bezlitośnie wytykając mu wątpliwą moralność. Czy jej ostry sprzeciw zablokuje działania mężczyzny?

Mroczna przeszłość i dramatyczne początki

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Akacjowa 38" to nie tylko bieżące intrygi, ale też wstrząsająca historia głównej bohaterki, Carmen. Jej losy to gotowy scenariusz na dreszczowiec. Życie ciężarnej kobiety zamieniło się w koszmar, gdy pijany mąż próbował ją zgwałcić. W akcie desperackiej samoobrony Carmen uderzyła go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że zabiła swojego oprawcę, zakopała ciało w lesie i uciekła z domu. W trakcie tej dramatycznej ucieczki na świat przyszła jej córka, Inocencia.

Decyzje, które musiała podjąć młoda matka, łamią serce. Aby chronić dziecko, zostawiła je w sierocińcu, obiecując powrót. Los jednak nie szczędził jej ciosów – nagła choroba niemal pozbawiła ją życia. Uratowana przez lekarza, zmieniła tożsamość na Manuelę i trafiła na Akacjową 38. To tam, pracując jako pokojówka, próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ukrywając przed światem swój mroczny sekret.

Akacjowa 38, odcinek 810: Widząc Blancę z Diegiem, Samuel postanawia ostatecznie ją uwolnić
Galeria zdjęć 8

Gwiazdorska obsada hiszpańskiej produkcji

Sukces serialu to w dużej mierze zasługa aktorów, którzy brawurowo wcielają się w swoje role. Na ekranie możemy oglądać m.in.:

  • Gonzalo Trujillo jako nieustępliwy Mauro San Emeterio,
  • Alejandra Meco w roli Teresy Sierra,
  • Sara Miquel jako charyzmatyczna Cayetana Sotelo-Ruz,
  • Rebeca Alemañy jako ulubienica widzów, Lolita Casado,
  • Sandra Marchena w roli temperamentnej Rosiny Rubio,
  • Rubén de Eguía jako budzący kontrowersje Diego Alday Roncero.
Super Seriale SE Google News