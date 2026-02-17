Mroczny pakt w "Akacjowej 38". Życie Diego jest zagrożone?

Spis treści
Dramatyczne sceny w "Akacjowej 38"
Atmosfera w pensjonacie na Akacjowej 38 gęstnieje z minuty na minutę, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwego trzęsienia ziemi. Leonor zaczyna tracić zaufanie do Iñigo i podejrzewa, że historia jego ojca jest wyssana z palca. To jednak dopiero początek kłopotów. Na poddaszu wrze – mieszkańcy kłócą się o pułkownika Valverde. Czy jest przyjacielem, czy śmiertelnym wrogiem? W cieniu tych wydarzeń Arturo składa generałowi Zavali obietnicę lojalności. Największe emocje budzi jednak szokujący układ Samuela z przebiegłą Úrsulą. Mężczyzna zgadza się na jej plan wyeliminowania Diego. Niczego nieświadomy bohater otrzymuje wezwanie do szpitala, choć czuje się świetnie. Czy to pułapka?
Mroczna przeszłość głównej bohaterki
Fani "Akacjowej 38" doskonale pamiętają, jak zaczęła się ta wstrząsająca historia. Carmen, ciężarna kobieta, przeżyła w domu prawdziwe piekło z agresywnym mężem. Gdy pijany oprawca próbował ją zgwałcić, doszło do tragedii – Carmen w akcie desperackiej obrony uderzyła go w głowę. Przekonana, że zabiła męża, zakopała ciało w lesie i uciekła z matką. W trakcie tej dramatycznej ucieczki na świat przyszła jej córeczka, Inocencia. Kobieta musiała podjąć łamiącą serce decyzję – zostawiła dziecko w przyklasztornym sierocińcu, przysięgając powrót. Po zmianie tożsamości na Manuela, rozpoczęła nowe życie przy ulicy Akacjowej 38.
Co słychać w innych serialach?
Wielbiciele hiszpańskich produkcji żyją nie tylko wydarzeniami z "Akacjowej 38". Jak podaje serwis Eska.pl, w serialu "Pani García i jej córki" szykują się wielkie emocje związane z wątkiem Ofelii. Fani zastanawiają się, jak zakończy się ta historia tuż przed finałowym odcinkiem.
Gwiazdy, które pokochali widzowie
Sukces produkcji to zasługa utalentowanej obsady, która każdego dnia dostarcza widzom niezapomnianych wrażeń. Na ekranie błyszczą między innymi:
- Gonzalo Trujillo wcielający się w postać Mauro San Emeterio,
- Alejandra Meco jako Teresa Sierra,
- Sara Miquel grająca bezwzględną Cayetanę Sotelo-Ruz,
- Javi Chou jako sympatyczny Martín Enraje,
- Mónica Portillo odgrywająca rolę Humildad Varela,
- Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado,
- Sandra Marchena wcielająca się w Rosinę Rubio,
- Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo,
- Marc Parejo grający Felipe Álvareza-Hermoso,
- Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado,
- Montse Alcoverro w roli Úrsuli Dicenty Koval,
- Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró,
- Ana del Rey grająca Trini Crespo Molero,
- Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio,
- Laura Rozalén wcielająca się w Elvirę Valverde,
- Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz,
- Rubén de Eguía odgrywający postać Diego Aldaya Roncero,
- Elena González jako Blanca Dicenta Koval.