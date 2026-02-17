Mroczny pakt w "Akacjowej 38". Życie Diego jest zagrożone?

Dramatyczne sceny w "Akacjowej 38"

Atmosfera w pensjonacie na Akacjowej 38 gęstnieje z minuty na minutę, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwego trzęsienia ziemi. Leonor zaczyna tracić zaufanie do Iñigo i podejrzewa, że historia jego ojca jest wyssana z palca. To jednak dopiero początek kłopotów. Na poddaszu wrze – mieszkańcy kłócą się o pułkownika Valverde. Czy jest przyjacielem, czy śmiertelnym wrogiem? W cieniu tych wydarzeń Arturo składa generałowi Zavali obietnicę lojalności. Największe emocje budzi jednak szokujący układ Samuela z przebiegłą Úrsulą. Mężczyzna zgadza się na jej plan wyeliminowania Diego. Niczego nieświadomy bohater otrzymuje wezwanie do szpitala, choć czuje się świetnie. Czy to pułapka?

ZOBACZ TAKŻE: "Akacjowa 38". Szykuje się wielkie przyjęcie, ale nie wszyscy przyjdą. Co odkryła Blanca?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mroczna przeszłość głównej bohaterki

Fani "Akacjowej 38" doskonale pamiętają, jak zaczęła się ta wstrząsająca historia. Carmen, ciężarna kobieta, przeżyła w domu prawdziwe piekło z agresywnym mężem. Gdy pijany oprawca próbował ją zgwałcić, doszło do tragedii – Carmen w akcie desperackiej obrony uderzyła go w głowę. Przekonana, że zabiła męża, zakopała ciało w lesie i uciekła z matką. W trakcie tej dramatycznej ucieczki na świat przyszła jej córeczka, Inocencia. Kobieta musiała podjąć łamiącą serce decyzję – zostawiła dziecko w przyklasztornym sierocińcu, przysięgając powrót. Po zmianie tożsamości na Manuela, rozpoczęła nowe życie przy ulicy Akacjowej 38.

8

Co słychać w innych serialach?

Wielbiciele hiszpańskich produkcji żyją nie tylko wydarzeniami z "Akacjowej 38". Jak podaje serwis Eska.pl, w serialu "Pani García i jej córki" szykują się wielkie emocje związane z wątkiem Ofelii. Fani zastanawiają się, jak zakończy się ta historia tuż przed finałowym odcinkiem.

Gwiazdy, które pokochali widzowie

Sukces produkcji to zasługa utalentowanej obsady, która każdego dnia dostarcza widzom niezapomnianych wrażeń. Na ekranie błyszczą między innymi: