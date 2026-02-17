"Akacjowa 38". Szykuje się wielkie przyjęcie, ale nie wszyscy przyjdą. Co odkryła Blanca?

Spis treści
Wielkie emocje w 824. odcinku "Akacjowej 38"
Mieszkańcy Akacjowej 38 nie zaznają spokoju. Rosina, przytłoczona przedłużającym się protestem górników, podejmuje zaskakującą decyzję – niechętnie zgadza się na organizację karnawałowego konkursu krzyków. Czy to sposób na rozładowanie napięcia? Tymczasem Iñigo otwiera serce przed Leonor, snując pasjonujące opowieści o swoim ojcu. Ta bliskość nie umyka uwadze Blanki. Kobieta zaczyna podejrzewać, że Iñigo czuje do Leonor coś więcej niż zwykłą sympatię. Czy ma rację? Susana również nie próżnuje i zdobywa dla pułkownika Valverde cenny adres doñi Silvii Reyes. Największe emocje budzi jednak gest Diega, który zaprasza sąsiadów na przyjęcie celebrujące jego związek z Blancą. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mają ochotę na świętowanie.
Mroczna przeszłość i ucieczka. O czym jest serial?
Dla tych, którzy dopiero dołączają do widzów, przypominamy dramatyczne początki tej historii. Wszystko zaczęło się od koszmaru Carmen. Ta ciężarna kobieta żyła pod jednym dachem z brutalnym oprawcą. Gdy pijany mąż próbował ją zgwałcić, doszło do tragedii – Carmen w obronie własnej uderzyła go w głowę. Przekonana, że zabiła, musiała uciekać. W lesie, razem z matką, zakopała ciało i ruszyła w nieznane. W trakcie tej desperackiej ucieczki na świat przyszła jej córeczka, Inocencia. Aby ratować dziecko, Carmen oddała je do klasztornego sierocińca, składając obietnicę powrotu. Los jednak nie był dla niej łaskawy. Po zmianie tożsamości, już jako Manuela, trafiła do kamienicy przy Akacjowej 38, gdzie podjęła pracę pokojówki.
Gwiazdy, które pokochali widzowie
Sukces produkcji to nie tylko scenariusz, ale przede wszystkim utalentowana obsada. Na ekranie możemy podziwiać plejadę hiszpańskich aktorów, którzy tchnęli życie w barwne postacie. W serialu występują między innymi:
- Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco - Teresa Sierra
- Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou - Martín Enraje
- Mónica Portillo - Humildad Varela
- Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - Elvira Valverde
- Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
- Elena González - Blanca Dicenta Koval