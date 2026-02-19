La Promesa odcinki 339-343. Złodziej w końcu zdemaskowany. Czy to koniec koszmaru służącej?

Fani hiszpańskiej produkcji "La Promesa" nie mogą narzekać na nudę. W ostatnich epizodach byliśmy świadkami dramatycznych scen, gdy Cruz i Lorenzo snuli mroczne intrygi, byle tylko nie dopuścić do przejęcia tytułu barona przez Curro. Markiza nie cofała się przed niczym, proponując nawet drastyczne rozwiązania. Największe emocje wzbudził jednak los Maríi Fernández. Oskarżona o kradzież zegarka i zwolniona z pracy, znalazła się w tragicznej sytuacji. W tle tych wydarzeń Leonor zapowiedziała ucieczkę do Ameryki, co wywołało burzę w rodzinie Lujan. Teraz nadszedł czas na konfrontację z prawdą.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 339

Sytuacja wyrzuconej na bruk Maríi staje się coraz bardziej dramatyczna. Kobieta ukrywa się w leśnej chacie, a jedyną osobą, która regularnie donosi jej jedzenie, jest oddany Salvador. Jana nie zamierza jednak bezczynnie patrzeć na krzywdę przyjaciółki i wywiera silną presję na Manuela, żądając jego interwencji. Tymczasem w pałacu dochodzi do kolejnego buntu. Manuel, wbrew stanowczemu zakazowi rodziców, postanawia wrócić do swojej pasji lotniczej, całkowicie ignorując prośby siostry o pomoc w zarządzaniu majątkiem. Czy jego upór doprowadzi do kolejnego konfliktu z markizą?

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 340

Wydaje się, że w sprawie zaginionego zegarka następuje długo wyczekiwany przełom. Salvador przekazuje doktorowi Ablowi kluczową informację dotyczącą dnia kradzieży, co może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Równocześnie dochodzi do wzruszających scen pojednania – Margareta walczy o relację Leonor z Martiną, co ostatecznie kończy się zgodą między kuzynkami. Emocje kipią również w bibliotece, gdzie Candela zdobywa się na szczere wyznanie przed Píą na temat tajemniczego telefonu. Z kolei Jana nie kryje radości z powrotu Manuela do latania, co doprowadza markizę do białej gorączki.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 341

Atmosfera w pałacu gęstnieje z minuty na minutę. Catalina zaczyna dostrzegać, że po feralnych oświadczynach Pelayo coraz bardziej się od niej dystansuje, a Jeronimo nieustannie poucza go, by oddzielał życie prywatne od interesów. Tymczasem Feliciano zbiera się na ogromną odwagę i oświadcza się Teresie. To jednak nie jedyny moment pełen wzruszeń. Nadchodzi chwila bolesnego rozstania – Leonor żegna się z Maríą tuż przed swoją wielką podróżą do Nowego Jorku. Czy to ostatnie spotkanie kobiet?

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 342

Prawda wreszcie wychodzi na jaw i jest bardziej szokująca, niż ktokolwiek przypuszczał. Okazuje się, że zegarek Lorenza ukradł nie kto inny jak Jerónimo. Pelayo, chcąc chronić swojego kamerdynera, prosi wszystkich o zachowanie dyskrecji. Mimo oczyszczenia Maríi z zarzutów, Cruz pozostaje bezlitosna i odmawia przyjęcia jej z powrotem do pracy. W międzyczasie Leonor realizuje swój plan i potajemnie wyjeżdża do USA, by podbić świat mody, zostawiając za sobą arystokratyczne życie w La Promesa.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 343

Pałacem wstrząsają gwałtowne emocje. Rozżalony Salvador nie wytrzymuje napięcia i rzuca się z pięściami na Jerónima, wymierzając sprawiedliwość na własną rękę. Z kolei Cruz pogrąża się w smutku, czytając poruszający list pożegnalny od córki. W tym chaosie zapadają jednak historyczne decyzje. Alonso, po konsultacjach, postanawia oficjalnie ogłosić, że to Curro zostanie nowym baronem Linaja. Czy to ostatecznie zakończy spory o tytuł, czy dopiero rozpocznie nową wojnę?

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Losy bohaterów możecie śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Najnowsza seria odcinków (339-343) zostanie wyemitowana w dniach od 2 do 6 marca 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią emisję telewizyjną, wszystkie epizody dostępne są również online na platformie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Historia Jany, która w poszukiwaniu zemsty za śmierć matki trafia do posiadłości rodziny Lujan, wciąga widzów w wir niebezpiecznych intryg. Dziewczyna musi lawirować między służbą a arystokracją, odkrywając kolejne mroczne sekrety pałacu. Jej sytuację komplikuje zakazane uczucie do Manuela. Każdy dzień w La Promesa to walka o przetrwanie w świecie pełnym kłamstw, gdzie prawda może okazać się bardziej przerażająca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

W obsadzie serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)