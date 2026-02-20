La Promesa, odcinek 336: Publiczne oświadczyny zakończone katastrofą!

Napięcie w służbówce i bunt arystokratki

Echa poprzednich wydarzeń wciąż nie milkną. W kuluarach posiadłości wrze, a konflikt między służącymi przybiera na sile. María Fernández nie zamierza ukrywać swojej niechęci do nowej pracownicy, Very, traktując ją z jawnym chłodem i złośliwością. Sytuację próbuje ratować Jana, która staje w obronie atakowanej dziewczyny. Emocje kipią również na wyższych piętrach pałacu. Leonor postawiła wszystko na jedną kartę, oznajmiając rodzinie, że wyjeżdża do Ameryki – z ich błogosławieństwem lub wbrew ich woli.

Jak się kręci sceny łóżkowe? 365 dni i nie tylko | To Się Kręci #7 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Upokorzenie na oczach gości

W najnowszym odcinku sercowe rozterki Jany wchodzą w decydującą fazę – dziewczyna za wszelką cenę chce wymazać z pamięci Manuela i spróbować ułożyć sobie życie u boku Abla. Czy to jednak prawdziwe uczucie, czy tylko ucieczka? W cieniu tych wydarzeń rodzi się też nić porozumienia między Feliciano a Petrą. Niestety, sielankę przerywa poważne oskarżenie – María zostaje podejrzana o kradzież zegarka kapitana, co może mieć dla niej fatalne skutki. Jednak prawdziwa bomba wybucha podczas pokazu maga Solomando. Zachwyceni goście nie spodziewali się, że show zmieni się w arenę osobistego dramatu. Pelayo, niesiony chwilą, decyduje się na publiczne oświadczyny. Finał? Catalina odrzuca propozycję małżeństwa, wprawiając wszystkich zebranych w osłupienie.

Gdzie i kiedy oglądać ten dramat?

Fani hiszpańskiej produkcji muszą przygotować się na ten pełen napięcia seans. Losy bohaterów będzie można śledzić na antenie TVP2. Emisja 336. odcinka zaplanowana jest na środę, 25 lutego 2026 roku o godzinie 15:05. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami o tej porze, ratunkiem pozostaje platforma TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie epizody tej porywającej historii.

Sekrety, które niszczą życie

„La Promesa” to nie tylko romanse, to przede wszystkim mroczna opowieść o poszukiwaniu prawdy. Jana, zagłębiając się w historię rodu Lujan, ryzykuje własnym bezpieczeństwem. Każdy krok w stronę rozwiązania zagadki śmierci matki to taniec na linie nad przepaścią pełną intryg i manipulacji. Czy rodzące się uczucie do Manuela stanie się jej zgubą? W obsadzie serialu, który podbił serca widzów, występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)