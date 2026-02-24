"Akacjowa 38", odcinek 831. Mroczny sekret i śmiertelna choroba wychodzą na jaw

Dramatyczne chwile na Akacjowej. Śmierć zagląda w oczy bohaterom

Emocje w nadchodzącym odcinku sięgną zenitu. Rosina nie ma zamiaru bawić się w dyplomację i zamiast rozmawiać, woli działać siłowo. Kobieta chce nasłać policję na strajkujących górników, co może doprowadzić do eskalacji konfliktu. Sytuację próbuje ratować Diego, który podejmuje się trudnych negocjacji z Huertas. Czy uda mu się zapobiec rozlewowi krwi?

Tymczasem Leonor odkrywa prawdę o bliskich jej osobach, która wprawia ją w osłupienie. Okazuje się, że Inigo i Flor skrywają mroczny sekret. Para utrzymuje się z handlu towarami z przemytu, co wiąże się z ogromnym ryzykiem. Równie skomplikowanie wygląda sytuacja uczuciowa Arturo, który przestaje ukrywać swoje uczucia do Silvii, jednak ta wciąż trzyma go na dystans.

Najbardziej wstrząsające wieści przynosi jednak rozmowa Jaimego z Diegiem. Mężczyzna zdobywa się na bolesne wyznanie, które zmienia wszystko. Jaime zdradza, że umrze na niewyleczone zatrucie ołowiem. Czas ucieka nieubłaganie.

Mroczna przeszłość głównej bohaterki. O czym jest serial?

Serial przenosi widzów w świat pełen intryg, zaczynając od tragicznej historii Carmen. Ta ciężarna kobieta przeżywa koszmar we własnym domu, gdy jej pijany mąż próbuje ją zgwałcić. W akcie desperackiej samoobrony Carmen uderza napastnika twardym przedmiotem w głowę.

Przekonana, że zabiła swojego oprawcę, kobieta decyduje się na drastyczny krok. Zabiera kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie. Ucieczka staje się jedynym ratunkiem, ale los rzuca jej kolejne kłody pod nogi. Po drodze na świat przychodzi jej córka, Inocencia. Aby ocalić dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu. Ostatecznie, zmieniając tożsamość na Manuela, podejmuje pracę jako pokojówka przy ulicy Akacjowej 38.

Kto tworzy ten niezwykły świat? Obsada serialu

Sukces produkcji to zasługa utalentowanej obsady, która wciela się w wyraziste postacie mieszkańców madryckiej kamienicy. Na ekranie możemy podziwiać plejadę hiszpańskich aktorów:

Gonzalo Trujillo wciela się w rolę Mauro San Emeterio,

Alejandra Meco gra postać Teresy Sierra,

Jako Cayetana Sotelo-Ruz występuje Sara Miquel,

Javi Chou odgrywa rolę Martína Enraje,

W postać Humildad Varela wciela się Mónica Portillo,

Rebeca Alemañy to serialowa Dolores "Lolita" Casado,

Sandra Marchena gra Rosę Maríę "Rosinę" Rubio,

Juanma Navas występuje jako Ramón Palacios Jarabo,

Marc Parejo wciela się w Felipe Álvareza-Hermoso,

Inma Pérez-Quirós gra Fabianę Aguado,

Montse Alcoverro to serialowa Úrsula Dicenta Koval,

Inés Aldea występuje jako Celia Verdejo Pedró,

Ana del Rey gra Trinidad "Trini" Crespo Molero,

Alba Brunet wciela się w Leonor Hidalgo Rubio,

Laura Rozalén to Elvira Valverde,

Jordi Coll gra Simóna Gayarre Ruiz,

Rubén de Eguía występuje jako Diego Alday Roncero,

Elena González wciela się w postać Blanki Dicenta Koval.