Radek zatrzyma i aresztuje Zuzę na oczach zdezorientowanej Blanki w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” prawda o Zuzie wreszcie wyjdzie na jaw, gdy policja w końcu otrzyma nagrania z fotopułapki w lesie, na której Dorota (Magdalena Wróbel) zobaczy Krawicz z Niną. Wówczas Kowal od razu skontaktuje się z Radkiem (Mateusz Lisiecki-Waligórski) i potwierdzi, że to właśnie „przyjaciółka” Blanki jest porywaczką.

Wówczas w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Biegun natychmiast postanowi aresztować Krawicz, która od razu rzuci się do ucieczki. Ale z pomocą ochroniarza, wynajętego przez Mario (Marcin Korcz), Zuzę uda się zatrzymać ku ogromnemu zdziwieniu Blanki, wciąż nieświadomej tego, że to właśnie ona jest porywaczką jej córki!

Oświecona Milewska zacznie grozić porywaczce Niny w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

Ale wtedy w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” wszystko wyjdzie na jaw, a Milewska nie będzie mogła w to uwierzyć. Tym bardziej, że tylko Zuzę dopuści do siebie i Niny, a na dodatek jej jako jedynej zdradzi swoje plany wyjazdowe z Mario, a nawet da jej ich nowy adres. A co więcej, nakryje ją nawet na gorącym uczynku w szpitalu, gdy będzie mieć jej córkę na rękach, ale wówczas ani przez chwilę nie powiążę jej z tym, że to ona może być porywaczką. Aż do teraz!

Tym bardziej, że w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Radek przedstawi jej na to mocne dowody, w związku z czym nie będzie już żadnych wątpliwości, że to właśnie Zuza jest porywaczką jej córki. I wtedy Blanka już naprawdę nie wytrzyma. Wściekła Milewska od razu ruszy w kierunku Krawicz z łapami i otwarcie zacznie jej grozić śmiercią!

– Zabiję cię, słyszysz? Zabiję! – zacznie powtarzać Blanka.

Biegun powstrzyma Blankę przez zabójstwem Krawicz w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

Jednak w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Biegun zrobi wszystko, aby ją przed tym powstrzymać, żeby Milewska w emocjach nie narobiła sobie problemów. Tym bardziej, że Krawicz zostanie już zatrzymana i skuta kajdankami, przez co już nie ucieknie i nie wywinie się od odpowiedzialności za to, co zrobiła. Zwłaszcza, że szybko dotrze do nich i Dorota wraz z posiłkami z policji.

- Nie! Blanka! – zacznie powstrzymywać i przetrzymywać ją Radek.

- Nienawidzę cię! Nienawidzę!!! – doda Milewska.

W tym momencie w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” zrozpaczona Blanka odpuści. Ale nim Zuza odejdzie, to zechce dowiedzieć się, czemu jej rzekoma przyjaciółka, której tak wierzyła, się tak zachowała. I wówczas wyjdzie na jaw, że powodem tego była wyłączna zazdrość!

– Bo straciłam dziecko... Bo byłam w rozpaczy, bo runął cały mój świat! Bo ty miałaś wszystko... a ja nic! – wybuchnie Zuza.

Kiedy 1007 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1007 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 2 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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Na dobre i na złe. Zuza zatrzymana przez policję! Blanka i Mario nie zdążą uciec z Niną?