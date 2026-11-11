Barwy szczęścia, odcinek 3443: Kasia i Łukasz będą mieli już dość zbuntowanego Ksawerego! Nie poradzą sobie z synem - ZDJĘCIA

Celina stanie w obronie Ksawerego przed Kasią i Łukaszem w 3443 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3443 odcinku „Barw szczęścia” Ksawery zostanie pod opieką Łukasza i Celiny, gdy Kasia po konfrontacji z obecną partnerką swojego byłego męża w końcu nie wytrzyma i postanowi wrócić do Mariusza (Rafał Cieszyński) na wieś. Tym bardziej, gdy Brońska stanie po stronie jej syna, którego ona sama będzie miała już serdecznie dość. Szczególnie, że z cierpiącym na ADHD chłopcem będzie coraz gorzej, gdy zacznie robić głupie rzeczy, a także buntować się wobec rodziców.

Oczywiście, w 3443 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz nie będzie zadowolony z takiego obrotu spraw, bo sam również straci już cierpliwość do wybryków syna. Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl zacznie się nawet na niego żalić Celinie. Ale i w tym przypadku Brońska stanie w obronie chłopaka!

- Nie podoba mi się to, że Ksawery swoimi humorami układa nam całe życie. Kradniemy chwile, a tak nie powinno być – wyzna jej Łukasz.

- Lepiej nie zadzierać ze zbuntowanym nastolatkiem… Przejdzie mu – uzna Celina.

Sadowska wybierze Mariusza, a nie syna w 3443 odcinku „Barw szczęścia”!

Do tego stopnia, że w 3443 odcinku „Barw szczęścia” sama przejmie opiekę nad synem Sadowskich, z którym jeszcze bardziej się zaprzyjaźni. Ksawery i Celina spędzą ze sobą wyjątkowo miły czas, podobnie jak Kasia z Mariuszem, która u boku ukochanego w ogóle nie będzie myślała o synu. Tym bardziej, że wciąż będzie musiała uważać na czającą się za jej plecami Jankę (Oliwia Drożdżyk), która nie odpuści współpracy z jej ukochanym.

W 3443 odcinku „Barw szczęścia” Kasia uzna, że powinna bardziej skupić się na swoim związku z Mariuszem, niż borykającym się z zaburzeniami synem. Szczególnie, że u boku Karpiuka będzie szczęśliwa, a Ksawery tylko będzie ja denerwował. Aż w końcu uzna, że powinna go częściej zostawiać pod opieką Celiny i Łukasza.

Co zrobi Sadowski w 3443 odcinku „Barw szczęścia”?

Ale co na taki obrót spraw w 3443 odcinku „Barw szczęścia” powie Łukasz, który już nie będzie zadowolony z tego, że Ksawery kradnie mu wspólne chwile z Celiną? Zwłaszcza, że już para i tak nie będzie mieć ich zbyt wiele. A co dopiero, gdyby musiała się częściej zajmować Ksawerym.

Co prawda, w 3443 odcinku „Barw szczęścia” Celina nie będzie mieć z tym żadnego problemu. Podobnie zresztą jak sam Ksawery, który jeszcze bardziej ją polubi i przestanie myśleć o własnej matce. Jednak jak zareaguje Łukasz? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 3443 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3443 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 18 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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