Barwy szczęścia, odcinek 3448: Majak przesłucha Grzelaków po morderstwie pana Bogumiła! Aresztuje Borysa?

Majak będzie wiedział o konflikcie Grzelaków z Krapikiem w 3448 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3448 odcinku „Barw szczęścia” Grzelakowie mocno się zszokują, gdy w ich sklepie zjawi się Majak z informacją, że zmarł jeden z ich klientów. I to nie byle jaki, bo sam Bogumił Krapik, z którym niedawno sami byli skonfliktowani, gdy senior zażądał od nich horrendalnego odszkodowania w zamian za otrucie się ich grzybami. A terasz zostanie on zamordowany!

- Bogusław Krapik. Został zamordowany – cytuje słowa komisarza swiatseriali.interia.pl.

- Kto mógł zrobić coś takiego? – spyta zszokowany Borys.

- Tego właśnie próbujemy się dowiedzieć. Kto mógłby skorzystać na śmierci Krapika… Z naszych ustaleń wynika, że byliście państwo w konflikcie z nim – przyzna policjant.

Ale Borys w 3448 odcinku „Barw szczęścia” da mu jasno do zrozumienia, że ich konflikt udało się zażegnać. Jednak Majak będzie innego zdania.

- Podpisaliśmy ugodę – powie mu Grzelak.

- To prywatnie, ale w prokuraturze postępowanie nie zostało zamknięte - poinformuje go Majak.

Komisarz zacznie podejrzewać Borysa w 3448 odcinku „Barw szczęścia”!

Do tego stopnia, że w 3448 odcinku „Barw szczęścia” od razu przyczepi się do Borysa, którego zacznie podejrzewać. Zwłaszcza, z uwagi na jego przeszłość, którą od razu wyciągnie. Szczególnie, że będzie dotyczyć ona właśnie zabójstwa.

- To był nieszczęśliwy wypadek – wyjaśni mu Borys.

I wtedy w 3448 odcinku „Barw szczęścia” Aldona już nie wytrzyma. Grzelakowa natychmiast zażąda od Majaka wyjaśnień, o co próbuje oskarżyć jej męża. Ale nim komisarz zdąży coś powiedzieć, to żonie od razu wtóruje i Borys, który także nie będzie mógł zrozumieć Majaka.

- Przecież podejrzewanie mnie jest kompletnie bez sensu. Dogadaliśmy się z Bogumiłem. Po co miałbym mu robić krzywdę? – zapyta go Grzelak.

- Mógł na przykład żądać więcej - zasugeruje Majak, po czym doda - Na razie nikogo nie oskarżam. Prowadzę postępowanie w sprawie i chciałbym posłuchać pańskich wyjaśnień…

Alibi uratuje męża Aldony w 3448 odcinku „Barw szczęścia”!

Tyle tylko, że w 3448 odcinku „Barw szczęścia” od razu zapyta Borysa, co robił w momencie morderstwa pana Bogumiła. Jednak tym razem, to już Borys go zagnie, bo wówczas w ogóle nie było go w Polsce, bo razem z Aldoną byli akurat wtedy w Londynie u Aleksa (Hubert Wiatrowski).

- Spacerowałem po Londynie. Byliśmy w odwiedzinach u Aleksa. Syna... znaczy, syna żony – przyzna Borys, na co zgaszony Majak po prostu zakończy przesłuchanie i wyjdzie ze sklepu.

Chwilę później w 3448 odcinku „Barw szczęścia” Grzelak spotka się jeszcze z Kodurem (Oskar Stoczyński), aby opowiedzieć mu o swojej sytuacji z Majakiem. Ale Marcin od razu zacznie go uspokajać, że komisarz po prostu taki jest i poradzi, aby się nie przejmował, bo skoro ma alibi, to nic mu nie zrobi.

- Majak ma taki styl. Lubi docisnąć przesłuchiwanego - wyjaśni mu Marcin.

- Myślałem normalnie, że mnie zwinie. Gdyby nie alibi, to nie wiem, co by było - westchnie Borys, z czego wieczorem zwierzy się i żonie - Gdyby nie to, że byliśmy w tym czasie w Londynie, to kto wie, co by dziś ze mną zrobili…

Kiedy 3448 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3448 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 25 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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