Barwy szczęścia, odcinek 3441: Sadowscy nie darują synowi! Ksawery będzie musiał iść do pracy – ZDJĘCIA

Kasia postanowi ukarać syna w 3441 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3441 odcinku „Barw szczęścia” Gabrysia (Marta Juras) wezwie do szkoły rodziców Ksawerego i ojca Aliny, której zmagający się z ADHD młody Sadowski w ramach złośliwego żartu zniszczy telefon. Oczywiście, mężczyzna tak tego nie zostawi. Szczególnie, że nie będzie to byle jaki smartfon, bo wart aż 4 tysięcy złotych, za co od razu zażąda zwrotu od jego rodziców!

- Ksawery zniszczył Alinie smartfon za 4 tysiące złotych. Musicie go odkupić – zażyczy sobie ojciec Aliny, czym kompletnie ich zszokuje.

Jednak w 3441 odcinku „Barw szczęścia” już na osobności z Łukaszem i Kasia uzna, ze Ksawery powinien odpowiedzieć za swoje zachowanie, do czego zacznie przekonywać swojego byłego męża. Do tego stopnia, że ten przyzna jej rację.

- Ksawery powinien dostać za to nauczkę – stwierdzi Kasia.

Ksawery nie zgodzi się odpracować swojej szkody w 3441 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3441 odcinku „Barw szczęścia” Sadowscy wezmą syna na poważną rozmowę, w trakcie której porozmawiają o jego kolejnym wybryku. Kasia i Łukasz uświadomią Ksawerego o konsekwencjach jego żartu i zażądają, aby poniósł jego konsekwencje.

- Porozmawiamy o konsekwencjach tego, co zrobiłeś – zacznie Łukasz.

W 3441 odcinku „Barw szczęścia” rodzice zechcą, aby ich 13-letni syn odpracował całą kwotę, którą będą winni ojcu Aliny za jej zniszczony telefon. Ale Ksawery będzie innego zdania i kategorycznie się na to nie zgodzi. Zwłaszcza, gdy zda sobie sprawę, ile to będzie pracy.

- Mam zarobić 4 tysiące?! Nie! – powie stanowczo Ksawery.

Sadowscy zaczną mieć już dość syna w 3443 odcinku „Barw szczęścia”!

W tym momencie w 3441 odcinku „Barw szczęścia” wzburzony Ksawery wstanie od stołu i natychmiast zakończy dalszą dyskusję. Wściekły syn uda się do swojego pokoju, po czym trzaśnie drzwiami, mocno szokując swoich rodziców. Tym bardziej, że do tej pory nie będzie się aż tak zachowywał. Ale jego ADHD zacznie postępować.

Do tego stopnia, że w 3443 odcinku „Barw szczęścia” już obydwoje zaczną mieć go serdecznie dość. Do tego stopnia, że Kasia ucieknie do Mariusza (Rafał Cieszyński) na wieś, a Ksawery zostanie pod opieką Celiny (Orina Krajewska), gdy i Łukasz nie będzie mógł wytrzymać.

Kiedy 3441 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3441 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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