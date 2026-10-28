Barwy szczęścia, odcinek 3442: Kasia w końcu straci cierpliwość do buntującego się Ksawerego! Zostawi syna - ZDJĘCIA

Kasia będzie miała już dość syna w 3442 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3442 odcinku "Barw szczęścia" Kasia już dłużej nie wytrzyma z Ksawerym, którego ADHD da o sobie coraz bardziej znać. Do tego stopnia, że jej syn posunie się do złośliwego żartu i zniszczy telefon Aliny (Iga Czechowicz), za który później jej wściekły ojciec zażąda od niej i Łukasza (Michał Rolnicki) aż 4 tysięcy złotych odszkodowania.

Ale nawet to nie sprawi, że Ksawery się opamięta! A wręcz przeciwnie, bo młody Sadowski w 3442 odcinku "Barw szczęścia" dalej będzie się buntował, czym już wyprowadzi Kasię z równowagi. Do tego stopnia, że Sadowska wreszcie po raz pierwszy w życiu straci do niego cierpliwość.

Sadowska wybierze Mariusza, a nie Ksawerego w 3442 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, gdy jeszcze w 3442 odcinku "Barw szczęścia" w obronie jej buntującego się syna stanie Celina (Orina Krajewska). Wówczas między byłą żoną, a obecną ukochaną Łukasza dojdzie do ostrej sprzeczki, po której Kasia zdecyduje się zostawić Ksawerego pod opieką "lepiej wiedzącej" Celiny, a sama wróci do Mariusza do Brzezin.

W 3443 odcinku "Barw szczęścia" Kasia spędzi z ukochanym miłym poranek, w trakcie którego kompletnie odetnie się od myśli o swoim synu. Sadowska skupi się wyłącznie na Karpiuku, zwłaszcza, że i tu zagrożenie nie minie, bo za jej plecami na Mariusz wciąż będzie czaić się Janka (Oliwia Drożdżyk), która, pod jej nieobecność, zacznie pomagać mu przy sprzedaży gruntów.

Sadowski będzie wolał Celinę niż matkę w 3443 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3443 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery wcale nie będzie tęsknił za matką. Szczególnie, że przyjemnie spędzi czas z Celiną przy dorosłym zajęciu, przez co w ogóle nie będzie zaprzątał sobie głowy Kasią.

Zwłaszcza, że w 3443 odcinku "Barw szczęścia" jego relacja z Brońską mocno się zacieśni, gdyż tak samo, jak wcześniej przy zaginięciu Łukasza, tak teraz tylko ona go zrozumie i potraktuje tak, jakby sobie tego naprawdę życzył.

Kiedy 3442 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3442 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

12