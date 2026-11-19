Nowy kurier podpadnie Natalii w 3445 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3445 odcinku "Barw szczęścia" nowy kurier Michał zawita do kancelarii Natalii, aby wręczyć jej paczkę, na którą jak podaje swiatseriali.interia.pl Zwoleńska będzie uporczywie czekać. I stąd od razu będzie mieć do Kwiatkowskiego pretensje. Zwłaszcza, gdy okaże się, że to nie ta, która będzie jej już naprawdę pilnie potrzebna.

- Nareszcie... Miała być wczoraj - wytknie mu Natalia.

- Ale ja pracuję dopiero od dzisiaj - uświadomi ją Michał.

- Ta też jest do mnie, ale najpilniejsza jest ta z wczoraj... To nie do uwierzenia, jaki państwo mają bałagan. Widzę, że muszę złożyć reklamację, bo po dobroci nigdy się nie doczekam. A to są bardzo ważne dokumenty - zdenerwuje się Zwoleńska.

W 3445 odcinku "Barw szczęścia" Kwiatkowski zacznie jej tłumaczyć, że dopiero co zaczął pracę w firmie Wyrwasa (Dariusz Bronowicki) i przejął obowiązki od chłopaka, który odszedł w trybie natychmiastowym i zostawił po sobie niezły bałagan. Michał da jej jasno do zrozumienia, że nie może za niego odpowiadać, ale obieca, że zrobi wszystko, aby jeszcze dziś ją doręczyć.

Tak Kwiatkowski wkupi się w łaski Zwoleńskiej w 3445 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3445 odcinku "Barw szczęścia" kurier dotrzyma słowa, gdy odnajdzie paczkę Natalii na samym dnie bagażnika. Wówczas Michał wróci do kancelarii, gdzie akurat nakryje prawniczkę na rozciąganiu i od razu zacznie ją kokietować, aby jeszcze bardziej ją udobruchać. Zwłaszcza, że sam też będzie miał trochę za uszami!

- Plecy? Chyba mamy tę samą chorobę zawodową. Ja też spędzam wiele godzin na siedząco, chociaż za kółkiem - uśmiechnie się.

I to w 3445 odcinku "Barw szczęścia" podziała, bo Natalia od razu zmieni swój ton i podziękuje jej za szybkie załatwienie sprawy. Oczywiście, Michał nie będzie się na nią gniewał i postanowi nie rezygnować ze swojego planu, dzięki któremu już wpadnie prawniczce w oko. Zdradzamy, że na odchodne Kwiatkowski pokaże Zwoleńskiej kilka ćwiczeń, czym już w ogóle u niej zyska!

- Było, minęło... A jeśli mogę coś polecić na plecy, to rozciąganie przy futrynie drzwi albo w kącie pokoju. Chyba wygodniej i garsonka się nie pobrudzi - powie Kwiatkowski.

Prawda o Michale wyjdzie na jaw w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3445 odcinku "Barw szczęścia" to wcale nie będzie ich ostatnie spotkanie, bo kurier zacznie regularnie do niej zaglądać i to nie tylko w sprawach służbowych, bo zacznie się przed nią coraz bardziej otwierać. Pewnego razu przyzna jej, że jest "typowym" Warszawiakiem z Woli i bardzo mu zależy na utrzymaniu pracy u Wyrwasa.

Jednak nie przyzna się prawniczce, że wcześniej pracował jako ochroniarz na bramce w nocnym klubie, a także, że ma na swoim koncie wyrok w zawieszeniu. Jednak prawda o nim szybko wyjdzie na jaw!

Wszystko przez to, że pewnego dnia w "Barwach szczęścia" Kwiatkowski wyląduje w areszcie i będzie potrzebował pomocy prawnika. Oczywiście, jego wybór od razu padnie na Zwoleńską. Ale czy Natalia zgodzi mu się pomóc, gdy dowie się, że nie był z nią szczery? Czy wówczas jego czar nie pryśnie? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 3445 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3445 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 20 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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