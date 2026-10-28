Barwy szczęścia, odcinek 3443: Celina przejmie opiekę nad Ksawerym! Tylko ona zdoła dotrzeć do syna Kasi i Łukasza - ZDJĘCIA

Celina zaopiekuje się synem Kasi w 3443 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3443 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery miło spędzi czas z Celiną, która zajmie się nim po odejściu Kasi. Zdradzamy, że Sadowska już dłużej nie wytrzyma ze swoim buntującym się synem. Tym bardziej, gdy w obronie chłopaka stanie jeszcze Brońska. Wówczas między byłą żoną, a obecną partnerką Łukasza dojdzie do bardzo ostrego spięcia, po którym Kasia zdecyduje się zostawić Ksawerego i wrócić do Mariusza do Brzezin.

Ale na szczęście, w 3443 odcinku "Barw szczęścia" młody Sadowski nie zostanie sam. Tyle tylko, że tym razem już wcale nie zajmie się nim ojciec, a jego partnerka. Szczególnie, że jako jedyna będzie w stanie dotrzeć do Ksawerego, tak samo, jak wtedy, gdy zaginął jego ojciec. Już wtedy chłopak wybrał Celinę i nie inaczej będzie i tym razem!

Tak Brońska dotrze do młodego Sadowskiego w 3443 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, że w 3443 odcinku "Barw szczęścia" Celinie znów uda się znaleźć z chłopakiem wspólny język, w czym z pewnością pomoże im dorosła gra w karty na żetony, na co Kasia z pewnością by się nie zgodziła. Jednak Sadowskiej tam już nie będzie, przez co nie będzie miała nic do gadania, bo przecież nie będzie musiała o wszystkim wiedzieć.

Szczególnie, że w 3443 odcinku "Barw szczęścia" jej myśli i tak będą wędrowały wyłącznie wokół Mariusza i Janki (Oliwia Drożdżyk), która pod jej nieobecność w Brzezinach znów zacznie kręcić się wokół jej ukochanego i pomagać mu przy sprzedażny gruntów. I z tego względu na syna nie będzie już miejsca.

Ksawery zaprzyjaźni się z partnerką ojca w 3443 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3443 odcinku "Barw szczęścia" i Ksawery nie będzie rozmyślał o matce. Tym bardziej, że będzie tak skupiony na Celinie, że na Kasię nawet nie będzie miał miejsca. Zwłaszcza, że ich relacja mocno się zacieśni. Do tego stopnia, że chłopak jeszcze bardziej polubi partnerkę swojego ojca, z którą naprawdę się zaprzyjaźni.

Czy to w 3443 odcinku "Barw szczęścia" zaprocentuje na przyszłość? A może tylko pogorszy sprawę Ksawerego, u którego będzie przecież podejrzenie ADHD? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 3443 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3443 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 18 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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