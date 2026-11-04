Barwy szczęścia, odcinek 3446: Pijany Ignacy zdradzi Agatę z Madzią?! Powie mu o ich wspólnej nocy - ZDJĘCIA

Ignacy zgubi odebraną statuetkę po mocno zakrapianej gali w 3446 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3446 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy obudzi się po gali wręczenia Kondorów Biznesu nie tylko bez odebranej wówczas statuetki, ale i wiedzy, co stało się zeszłej nocy. Wszystko przez to, że Kieliszewski tak ostro zabaluje i tak się spije, że urwie mu się film i niczego nie będzie pamiętał. Ukochany Agaty, jak podaje swiatseriali.interia.pl od razu postawi na nogi wszystkich domowników, ale niestety nie będą mieć oni dla niego dobrych wieści.

- Szukaliśmy wszędzie - przyzna Hubert (Marek Molak).

I wówczas w 3446 odcinku "Barw szczęścia" Kieliszewski dopiero wpadnie w panikę, gdy okaże się, że jego szef zechce, aby statuetka jak najszybciej znalazła się w biurze. Hubert poleci mu, aby po prostu się przyznał, ale Ignacy nie będzie chciał tego zrobić.

- Co ja mam teraz zrobić? - spyta załamany Ignacy.

- Może powiedz prawdę... - zasugeruje mu Pyrka.

- Że zgubiłem statuetkę i prawie nic nie pamiętam z wczorajszego wieczoru? W najlepszym razie będę w firmie pośmiewiskiem na lata, w najgorszym... wywalą mnie na zbitą twarz z dyscyplinarką - uzna Kieliszewski.

Kieliszewski odnajdzie swoją zgubę u Madzi w 3446 odcinku "Barw szczęścia"!

Nieco później w 3446 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy uda się do showroomu Madzi, aby oddać jej wypożyczone ubrania. I na miejscu dozna szoku, gdy zobaczy tam swoją zgubioną statuetkę. Ale to będzie dopiero początek jego zaskoczeń!

- Skąd ona się tu wzięła? - spyta Ignacy.

- Spędziliśmy razem noc, było cudownie. Jak możesz tego nie pamiętać? - wytknie mu rozczarowana Madzia.

Wówczas w 3446 odcinku "Barw szczęścia" przerażony Kieliszewski aż opadnie na krzesło, bo dojdzie do niego, ze zdradził Agatę, a co gorsz w ogóle nie będzie tego pamiętał. Ale wtedy Madzia spoważniejże i uspokoi go, że tylko żartowała, bo między nimi do niczego nie doszło!

- Mam zawał... - zapowie już nie na żarty Kieliszewski.

- Żartuję. Nic się między nami nie wydarzyło - zapewni go Banaś.

Ignacy wreszcie odetchnie z ulgą w 3446 odcinku "Barw szczęścia"!

I dopiero wtedy w 3446 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy odetchnie z naprawdę ogromną ulgą. Wszystko przez to, że uda mu się odnaleźć zgubioną statuetkę, a na dodatek zyskać pewność, że nie nie zdradził Agaty z Madzią zeszłej nocy, gdy był kompletnie pijany i niczego nie pamiętał.

Ale jak w ogóle w 3446 odcinku "Barw szczęścia" jego statuetka znajdzie się u Banaś? I czy Kieliszewski wreszcie sobie przypomni, co tak naprawdę robił w nocy? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 3446 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3446 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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