Splątane losy, odcinek 85: Ayfer rozważa rozwód z Halilem, a Kerem konfrontuje się z Tahsinem

"Splątane losy", odcinek 85. Yasemin odrzuca pomoc swojej babci Münevver

Münevver zdecyduje się na bezpośrednią rozmowę z Yasemin, licząc na ocieplenie wzajemnych stosunków i zaoferowanie wnuczce wsparcia w obliczu obecnych kłopotów. Ta inicjatywa zakończy się jednak fiaskiem. Młoda kobieta stanowczo odmówi przyjęcia jakiejkolwiek pomocy od babci i zachowa w tajemnicy miejsce pobytu Pakize.

Mimo niepowodzenia seniorka nie zbagatelizuje niebezpieczeństwa wiszącego nad jej bliskimi. Z powodu zagrożenia ze strony Tahsina kobieta zatrudni specjalnego kierowcę do ochrony małej Mine, uznając zapewnienie dziewczynce pełnego bezpieczeństwa za swój absolutny priorytet.

Kerem powstrzymuje Tahsina w 85. odcinku serialu "Splątane losy"

Tahsin nie porzuci planów odnalezienia swojej córki Yasemin. Mężczyzna zjawi się w szpitalu z nadzieją na zdobycie jakichkolwiek wskazówek, ale jego działania w placówce natychmiast zablokuje doktor Kerem. Lekarz zdecydowanie wyprosi intruza z budynku i uniemożliwi mu dalsze prowadzenie poszukiwań na terenie szpitala.

W międzyczasie Halil postanowi oficjalnie zawiadomić policję o poczynaniach Tahsina. Na miejscu ze zdziwieniem odkryje, że kartoteka poszukiwanego mężczyzny jest całkowicie czysta. Halil błyskawicznie połączy fakty i dojdzie do wniosku, że za usunięciem obciążających danych stoi Remzi, co znacznie skomplikuje dalszą walkę z Tahsinem.

"Splątane losy". Ayfer mówi o rozwodzie z Halilem, a Pinar wszystko słyszy

Poważny kryzys uderzy również w domowe ognisko Halila oraz Ayfer. Zmęczona ciągłymi kłopotami i gęstą atmosferą kobieta wyzna w rozmowie z Suzan, że rozważa rozwód z mężem. Narastające od dawna problemy rodzinne sprawią, że nie będzie już widziała szans na spokojne życie u boku dotychczasowego partnera.

Szczere wyznanie matki przez przypadek usłyszy Pinar, dla której ta wiadomość okaże się ogromnym szokiem. Dziewczyna całkowicie załamie się wizją rozstania swoich rodziców. Choć ostateczna decyzja Ayfer w sprawie formalnego zakończenia związku nie została jeszcze przesądzona, to jej relacja z Halilem stanie nad przepaścią.

Kiedy oglądać 85. odcinek serialu "Splątane losy"? Data i godzina emisji w TVP

Telewizyjna premiera 85. odcinka produkcji "Splątane losy" odbędzie się we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym jest serial "Splątane losy"? Fabuła i obsada tureckiej produkcji

Turecki serial obyczajowy "Splątane losy" (znany w oryginale jako "Bizi Birleştiren Hayat") opowiada historię zamożnej i zasadniczej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej uporządkowana codzienność wywraca się do góry nogami, kiedy pod drzwiami jej rezydencji pojawia się pięcioletnia Mine. Kobieta z szokiem odkrywa, że dziewczynka jest jej wnuczką, o której istnieniu wcześniej nie wiedziała. To wydarzenie skłania seniorkę do rozpoczęcia poszukiwań swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt przed wieloma laty. Równolegle twórcy prezentują na ekranie rozwijającą się relację między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie

7