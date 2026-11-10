Splątane losy, odcinek 85: Ayfer rozważa rozwód z Halilem, a Kerem konfrontuje się z Tahsinem

Spis treści
- "Splątane losy", odcinek 85. Yasemin odrzuca pomoc swojej babci Münevver
- Kerem powstrzymuje Tahsina w 85. odcinku serialu "Splątane losy"
- "Splątane losy". Ayfer mówi o rozwodzie z Halilem, a Pinar wszystko słyszy
- Kiedy oglądać 85. odcinek serialu "Splątane losy"? Data i godzina emisji w TVP
- O czym jest serial "Splątane losy"? Fabuła i obsada tureckiej produkcji
"Splątane losy", odcinek 85. Yasemin odrzuca pomoc swojej babci Münevver
Münevver zdecyduje się na bezpośrednią rozmowę z Yasemin, licząc na ocieplenie wzajemnych stosunków i zaoferowanie wnuczce wsparcia w obliczu obecnych kłopotów. Ta inicjatywa zakończy się jednak fiaskiem. Młoda kobieta stanowczo odmówi przyjęcia jakiejkolwiek pomocy od babci i zachowa w tajemnicy miejsce pobytu Pakize.
Mimo niepowodzenia seniorka nie zbagatelizuje niebezpieczeństwa wiszącego nad jej bliskimi. Z powodu zagrożenia ze strony Tahsina kobieta zatrudni specjalnego kierowcę do ochrony małej Mine, uznając zapewnienie dziewczynce pełnego bezpieczeństwa za swój absolutny priorytet.
Kerem powstrzymuje Tahsina w 85. odcinku serialu "Splątane losy"
Tahsin nie porzuci planów odnalezienia swojej córki Yasemin. Mężczyzna zjawi się w szpitalu z nadzieją na zdobycie jakichkolwiek wskazówek, ale jego działania w placówce natychmiast zablokuje doktor Kerem. Lekarz zdecydowanie wyprosi intruza z budynku i uniemożliwi mu dalsze prowadzenie poszukiwań na terenie szpitala.
W międzyczasie Halil postanowi oficjalnie zawiadomić policję o poczynaniach Tahsina. Na miejscu ze zdziwieniem odkryje, że kartoteka poszukiwanego mężczyzny jest całkowicie czysta. Halil błyskawicznie połączy fakty i dojdzie do wniosku, że za usunięciem obciążających danych stoi Remzi, co znacznie skomplikuje dalszą walkę z Tahsinem.
"Splątane losy". Ayfer mówi o rozwodzie z Halilem, a Pinar wszystko słyszy
Poważny kryzys uderzy również w domowe ognisko Halila oraz Ayfer. Zmęczona ciągłymi kłopotami i gęstą atmosferą kobieta wyzna w rozmowie z Suzan, że rozważa rozwód z mężem. Narastające od dawna problemy rodzinne sprawią, że nie będzie już widziała szans na spokojne życie u boku dotychczasowego partnera.
Szczere wyznanie matki przez przypadek usłyszy Pinar, dla której ta wiadomość okaże się ogromnym szokiem. Dziewczyna całkowicie załamie się wizją rozstania swoich rodziców. Choć ostateczna decyzja Ayfer w sprawie formalnego zakończenia związku nie została jeszcze przesądzona, to jej relacja z Halilem stanie nad przepaścią.
Kiedy oglądać 85. odcinek serialu "Splątane losy"? Data i godzina emisji w TVP
Telewizyjna premiera 85. odcinka produkcji "Splątane losy" odbędzie się we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.
O czym jest serial "Splątane losy"? Fabuła i obsada tureckiej produkcji
Turecki serial obyczajowy "Splątane losy" (znany w oryginale jako "Bizi Birleştiren Hayat") opowiada historię zamożnej i zasadniczej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej uporządkowana codzienność wywraca się do góry nogami, kiedy pod drzwiami jej rezydencji pojawia się pięcioletnia Mine. Kobieta z szokiem odkrywa, że dziewczynka jest jej wnuczką, o której istnieniu wcześniej nie wiedziała. To wydarzenie skłania seniorkę do rozpoczęcia poszukiwań swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt przed wieloma laty. Równolegle twórcy prezentują na ekranie rozwijającą się relację między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar