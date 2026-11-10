Panna młoda, odcinek 260. Cihan wzruszony biciem serca dziecka, a Mukadder poznaje kandydata na męża

Turecki serial "Panna młoda" okazał się kolejnym wielkim przebojem emitowanym na antenie stacji TVP2. Produkcja miała swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą ją od 20 stycznia 2025 roku, kiedy to zajęła w ramówce miejsce "Miłości i nadziei". Jakie perypetie czekają teraz głównych bohaterów? Przedstawiamy dokładne streszczenie wydarzeń z 260. odcinka.

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"Panna młoda" odcinek 260. Co wydarzy się w piątek 27 listopada 2026 roku?

Oto jak przedstawia się dokładny opis fabuły 260. odcinka tureckiego przeboju "Panna młoda". Głęboko poruszony Cihan przysłuchuje się biciu serca dziecka Hancer, podczas gdy Beyza wywiera presję na prawniczce, próbując ją pośpieszyć. W tym samym czasie Mukadder oraz Sinem przyjmują wizytę kandydata na przyszłego męża. Z kolei Derya bardzo sprawnie prowadzi karierę zawodową Cemila, a Sila decyduje się przyprowadzić Metina prosto do domu Engina.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto wciela się w postacie Hançer i Cihana?

Główne kreacje aktorskie w serialu tworzą Talya Çelebi wcielająca się w postać Hançer oraz Türkseve, który gra rolę Cihana. Poza nimi na ekranie pojawia się szereg innych aktorów i aktorek:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy zobaczymy finał z Hançer i Cihanem w Polsce?

"Panna młoda" zalicza się do grona wyjątkowo długich tureckich telenowel. Dotychczas nakręcono trzy sezony tej produkcji, które łącznie złożyły się na aż 325 odcinków. Ponieważ oryginalny metraż każdego z nich wynosi około dwóch godzin, na potrzeby polskiej telewizji materiał jest dzielony na krótsze części, co mniej więcej podwoi ostateczną liczbę epizodów w naszym kraju. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w Turcji serial nadal jest emitowany, dlatego całkowita liczba odcinków "Panny młodej" wciąż pozostaje niewiadomą. Polscy widzowie na wielki finał będą musieli poczekać bardzo długo, co oznacza, że historia Hançer i Cihana zagości na ekranach nawet na kilka najbliższych lat.

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