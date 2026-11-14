Dziedzictwo, odcinek 1078: Turgut zmyli policję, a Sinan w ostatniej chwili zarządzi obławę na podejrzanego - ZDJĘCIA

„Dziedzictwo”, odcinek 1078. Sinan odkryje plan Turguta i zarządzi nalot

W nadchodzącym, 1078. odcinku „Dziedzictwa” nie ustają prowadzone przez Sinana poszukiwania Turguta Evrensoya. Mężczyzna, na którym ciążą zarzuty zamordowania Ezgi, postanowi przechytrzyć organy ścigania. W tym celu opracuje zmyślny plan ucieczki i zmyli trop, przez co śledczy oraz prokuratorzy nabiorą przekonania, że zdołał on skutecznie wydostać się poza granice kraju.

Mistyfikacja nie przekona jednak Sinana. Prokurator zachowa czujność, gdyż będzie pewien, że poszukiwany wcale nie wyjechał ze Stambułu. Słuszność jego przeczuć potwierdzi informacja, która spłynie do niego w ostatnim momencie i będzie dotyczyć siostry zbiega. Okazuje się bowiem, że kobieta trafiła pod opiekę lekarzy po zawale serca, a jej stan jest na tyle krytyczny, iż Turgut prawdopodobnie nie odważy się zostawić jej samej.

Dla Sinana ta rodzinna tragedia stanie się kluczową wskazówką pozwalającą namierzyć ukrywającego się przestępcę. Śledczy wyjdzie z założenia, że zbieg w obliczu tak poważnego kryzysu na pewno będzie chciał czuwać przy bliskiej mu osobie. Opierając się na tych wnioskach, prokurator wyda rozkaz przeprowadzenia policyjnego nalotu z nadzieją, że mundurowi wreszcie założą kajdanki ściganemu mężczyźnie.

Kiedy Aynur z „Dziedzictwa” zostanie oczyszczona z zarzutów?

Determinacja Sinana wynika w dużej mierze z troski o los Aynur, która wciąż dźwiga brzemię fałszywych oskarżeń i intrygi uknutej wokół śmierci Ezgi. W 1078. epizodzie telenoweli „Dziedzictwo” głównym celem prokuratora będzie ujęcie faktycznego mordercy, gdyż jest to jedyna droga, aby definitywnie zdjąć ciążące na ukochanej podejrzenia i przywrócić jej dobre imię.

Widzowie pamiętają, że już w 1069. odcinku Baran zyskał pewność co do tego, iż Aynur stała się ofiarą perfidnego spisku, natomiast sam Sinan wrócił do pełnienia obowiązków służbowych po okresie zawieszenia. Choć w śledztwie pojawiały się kolejne nowe fakty, to jednak do tej pory nie udało się doprowadzić do formalnego zamknięcia sprawy niesłusznie oskarżanej kobiety.

Prokurator nie bierze pod uwagę porażki i w 1078. odcinku chwyci się każdej dostępnej poszlaki, która może zaprowadzić go prosto do kryjówki Turguta. Jeśli przypuszczenia się potwierdzą i bandyta rzeczywiście przebywa blisko swojej chorej krewnej, zaplanowana obława ma szansę przynieść długo wyczekiwany przełom. Dopóki jednak prawdziwy zabójca Ezgi nie usłyszy zarzutów na podstawie twardych dowodów, Aynur nie zazna spokoju, a jej dalszy los pozostanie niepewny.

Kiedy oglądać 1078. odcinek „Dziedzictwa”? Data i godzina emisji w TVP1

Widzowie mogą śledzić nowe perypetie bohaterów „Dziedzictwa” od poniedziałku do niedzieli punktualnie o godzinie 16:00 w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Premierową emisję 1078. odcinka zaplanowano na środę, 25 listopada 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjny seans, znajdą wszystkie dotychczasowe odsłony serialu w internecie za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo”? Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Turecka produkcja „Dziedzictwo” (znana w oryginale pod tytułem „Emanet”) to ciesząca się ogromnym zainteresowaniem opowieść pełna dramatów, miłosnych uniesień oraz determinacji w walce o bliskich. Główna oś fabuły skupia się wokół małego Yusufa, który po tragicznej utracie rodziców przechodzi pod kuratelę swojego niezwykle zasadniczego stryja Yamana. Sytuacja w domu ulega zmianie, kiedy próg rezydencji przekracza Seher, czyli skromna ciotka osieroconego chłopca. Chociaż początkowo relacje między opiekunami są chłodne, a wokół nie brakuje wrogich intryg, z biegiem czasu między bohaterami rodzi się głębokie uczucie, które staje się dla dziecka gwarancją bezpieczeństwa.

W późniejszych odsłonach tej historii los ponownie wystawia postacie na ciężką próbę, przynosząc wydarzenia, których nie da się już cofnąć. Kiedy Yaman Kırımlı ponosi śmierć, cały ciężar wychowania dorastającego Yusufa oraz obowiązek dbania o pozostawioną przez zmarłego spuściznę przejmuje na siebie Nana Maryam.

Kolejne kłopoty piętrzą się w momencie, gdy nad głową Nany pojawia się realne widmo przymusowego wydalenia z kraju. Chcąc uchronić kobietę przed deportacją i tym samym zapobiec kolejnej życiowej tragedii małego Yusufa, pomocną dłoń wyciąga do niej Poyraz. Bohaterowie decydują się na zawarcie fikcyjnego związku małżeńskiego, a ten podyktowany wyższą koniecznością układ bardzo szybko generuje zupełnie nowe konflikty, silne emocje oraz powoli kiełkującą więź.

Na ekranie w głównych rolach pojawiają się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu odgrywająca rolę Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili występująca jako Nana

Nik Xhelilaj kreujący bohatera o imieniu Poyraz

Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa

Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie

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